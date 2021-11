W mBanku można założyć… konto dla graczy

Dosyć zaskakująca oferta.





Konto dla graczy w mBanku. Po co?





Źródło: mBank

mBank poszerzył właśnie swoją ofertę o możliwość założenia specjalnego konta dla graczy. Osoby się na to decydujące będą mogły liczyć na przeróżne rabaty na gry i akcesoria oraz darmowy abonament Xbox Game Pass Ultimate. Propozycja jest jednak skierowana wyłącznie do osób poniżej 24 roku życia. Jak bowiem powszechnie wiadomo – wtedy przestaje się być graczem.Przedmioty i usługi skierowane „do graczy” to obecnie standard. Na rynku odnaleźć możemy mnóstwo rzeczy, które dedykowane są osobom lubiącym sobie pograć. Oczywiście w większości przypadków mamy do czynienia ze zwykłymi chwytami marketingowymi. Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o nową ofertę mBanku. Niektórzy będą jednak zadowoleni.(do 24 roku życia), które różni się kilkoma szczegółami. Przede wszystkim zostało ono(13-17 lat, 18-20 lat oraz 21+ lat). Prawie każdy z nich posiada unikalne benefity w postaci np. premii do max 200 zł (tylko dla klientów z drugiego progu) czy promocyjnego oprocentowania na cele oszczędnościowe oraz premii do 300 zł (tylko dla klientów z trzeciego progu).Wszystkie osoby – niezależnie od wieku – będą mogły jednak skorzystać z szeregu promocji.(jednak wyłącznie z GOG.com, sklepu firmy Asus oraz muve.pl),, opcji automatycznego oszczędzania na zakupy związane z grami czy 0 zł za prowadzenie konta. Ciekawym bonusem wydają się takżeSama koncepcja konta dla graczy może wydawać się ciekawa dla osób, którym naprawdę zależy na tych kilku rabatach i np. karcie. Jeśli jednak przyjrzymy się ofercie bliżej, to tak naprawdę mówimy o lekko podrasowanej wersji konta dla młodych.Źródło i foto: mBank