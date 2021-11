HBO GO pozbędzie się ponad 20 świetnych filmów. Warto się pospieszyć z oglądaniem

Nadchodzi czystka.





Listopadowa czystka biblioteki HBO GO

Lista produkcji:





Bernard i Doris (2006) – 30 listopada

Casino Royale (1967) – 29 listopada

Człowiek ze złotym pistoletem (1974) - 29 listopada

Decydujący głos (2008) - 29 listopada

Deep Love (2013) - 29 listopada

Diamenty są wieczne (1971) - 29 listopada

Doktor No (1962) - 29 listopada

Goldfinger (1964) - 29 listopada

Licencja na zabijanie (1989) - 29 listopada

Moonraker (1979) - 29 listopada

Nigdy nie mów nigdy (1983) - 29 listopada

Operacja Piorun (1965)- 29 listopada

Ośmiorniczka (1983) - 29 listopada

Pozdrowienia z Rosji (1963) - 29 listopada

Płomień miłości (2013) - 30 listopada

Szpieg, który mnie kochał (1977) - 29 listopada

Tylko dla twoich oczu (1981) - 29 listopada

W obliczu śmierci (1987) - 29 listopada

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (1969) - 29 listopada

Zabójczy widok (1985) - 29 listopada

Żyj i pozwól umrzeć (1973) - 29 listopada

Żyje się tylko dwa razy (1967) - 29 listopada

Biblioteka HBO GO pod koniec miesiąca uszczupli się o 22 filmy. Na liście do usunięcia znalazły się przede wszystkim produkcje z minionego tysiąclecia. Mowa chociażby o „Goldfinger” czy „Pozdrowieniach z Rosji”. Jeśli więc jesteście fanami nieco starszego kina, to warto zerknąć, co już niedługo nie będzie dostępne w streamingu i nadrobić zaległości.Czystki oferty strumieniowych platform to chleb powszedni. Wygasające licencje nie pozostawiają jeńców i raczej ten stan rzeczy nigdy nie ulegnie zmianie. Plus jest taki, że część produkcji usuwanych z biblioteki usług prędzej czy później ponownie się tam pojawia. Nic jednak nie jest pewne, więc śledzenie zmian jest bardzo istotne, by nie przegapić opcji obejrzenia np. swojego ulubionego filmu.Wraz z końcem listopada HBO GO pozbędzie się ponad, z których niektóre bez mrugnięcia okiem można nazwać klasykami gatunku. Po miesiącu obecności z oferty zniknie m.in. „Doktor No” – pierwszy tytuł opowiadający o Jamesie Bondzie. Dodatkowo nie obejrzymy już takich pozycji jak „Decydujący głos”, „Płomień miłości” czy „Szpieg, który mnie kochał”.Poniżej znajdziecie listę usuwanych filmów – wraz z ich datą premiery oraz terminem kasacji.W komentarzach możecie dać znać, za którymi filmami z listy będziecie tęsknić najbardziej!Źródło: Upflix / Foto. HBO