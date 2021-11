Netflix wprowadza kodek AV1 na wybranych telewizorach i PlayStation 4 Pro

Co to znaczy dla użytkowników?





Kodek AV1 obsługiwany przez Netflixa na kolejnych urządzeniach

Samsung UHD 2020 (wybrane modele)

Samsung QLED 2020 (wybrane modele)

Samsung The Frame 2020 (wybrane modele)

Samsung The Serif 2020 (wybrane modele)

Samsung The Terrace 2020 (wybrane modele)

PlayStation 4 Pro

Amazon Fire TV (wybrane modele z systemem Fire OS 7 lub nowszym)

Telewizory z Android TV 10 lub nowszym (wybrane modele)

Źródło i foto: Netflix

Netflix poinformował o wdrożeniu kodeku AV1 do poszczególnych urządzeń. Do tej pory z dobrodziejstw tego rozwiązania korzystać mogli wyłącznie użytkownicy mobilni – teraz przyszedł czas na właścicieli wybranych telewizorów oraz posiadaczy konsoli PlayStation 4 Pro.Czym w ogóle jest? W wielkim skrócie – mamy do czynienia z kodekiem open-source, który jest pozbawiony jakichkolwiek opłat.składające się chociażby z takich firm jak Meta, Apple, Google, Intel, Mozilla, Microsoft, Amazon, IBM czy właśnie Netflix.Technologia ta, co ma zmniejszyć ilość czasu potrzebą na załadowanie materiału, a także ryzyko spadku jakości w losowym momencie odtwarzanego filmu czy serialu. Wszystko dzięki przesyłaniu informacji w 10-bitowym kolorze czy zapewnieniu najwyższej możliwej rozdzielczości, jak również obsłudze HFR.Testy AV1 wykazały, że, ryzyko zmniejszenia opóźnienia odtwarzania spadło o 2%, a użytkownicy częściej decydują się na treści w 4K. Do tej pory kodek dostępny był wyłącznie dla osób korzystających z Netflixa na urządzeniach mobilnych, gdzie najczęściej mamy do czynienia z niestabilnym łączem.Teraz lista obsługiwanych urządzeń została poszerzona, lecz nie można spodziewać się obecności AV1 na wszystkich telewizorach.Jak więc widać – Netflix niezbyt precyzyjnie wskazuje, na których sprzętach wprowadzony zostanie kodek AV1. Nie wiadomo też czy materiały wykorzystujące tę technologię zostaną w jakikolwiek sposób oznaczone.