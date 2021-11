Spotify chce podbić rynek audiobooków. Już wkrótce posłuchacie książek na platformie

Findaway w rękach streamingowego giganta.





Spotify przejmuje Findaway

Źródło: Findaway

Dzięki temu przejęciu będziemy mogli przyspieszyć proces dodawania katalogu audiobooków na platformę, by użytkownicy mogli skutecznie uzyskać dostęp do wszystkich treści audio za pośrednictwem jednej usługi.

Spotify jeszcze w tym roku planuje przejąć Findaway, jedną z najpopularniejszych platform pozwalającą na tworzenie, sprzedaż oraz dystrybucję audiobooków. W ten sposób usługa streamingowa wzbogaci się już niedługo o tysiące książek w ich dźwiękowej odsłonie.Obecnie Spotify oferuje przede wszystkim muzykę oraz podcasty. Ten drugi format rozgościł się już tam na dobre, co pozwala firmie na podbój kolejnego rynku. Mowa oczywiście o audiobookach, których w bibliotece usługi możemy znaleźć bardzo skąpą liczbę. W przyszłym roku ten stan rzeczy ma ulec zmianie i stanowić próbę utarcia nosa gigantowi o nazwie Amazon.specjalizującej się w szeroko pojętej dystrybucji audiobooków. Platforma nie tylko oferuje dziesiątki tysięcy książek audio, ale także opcję wsparcia niezależnych twórców, którzy mogą skorzystać z oferty profesjonalnych lektorów za względnie niską cenę. Przyjazny artystom ma być także sposób rozliczania się ze sklepem oraz nie zmuszanie do podpisywania umowy o wyłączność dzieła.Nie bez powodu więc Spotify zainteresowało się projektem i. Streamingowy gigant nie przejmuje jednak samej platformy, ale całą spółkę wraz ze wszystkimi pracownikami. Oznacza to, że już w 2022 roku doczekamy się ogromnego rozszerzenia oferty Spotify.Na razie jednak nie do końca wiadomo, na jakich zasadach to wszystko będzie się odbywać. Nir Zicherman, osoba odpowiedzialna za audiobooki w Spotify, przekazał redakcji The Verge następujący komunikat:Spotify nie chce jednak zmieniać wizji Findaway i nadal być otwartym na twórców i nie wprowadzać ograniczeń w kwestii ekskluzywności treści. Zobaczymy jednak, co z tego wyjdzie. Zapewne za kilka miesięcy dowiemy się szczegółów.Źródło: The Verge / Foto. Spotify