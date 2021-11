YouTube bez licznika łapek w dół. Kontrowersyjna decyzja platformy

W ramach tego eksperymentu widzowie nadal mogli widzieć przycisk "nie lubię" i używać go. Ponieważ jednak licznik nie był dla nich widoczny, okazało się, że rzadziej celowali w przycisk nielubienia filmu, aby zwiększyć liczbę wyświetleń. Krótko mówiąc, nasze dane z eksperymentu pokazały zmniejszenie liczby ataków niechęci. Usłyszeliśmy również bezpośrednio od mniejszych twórców i tych, którzy dopiero zaczynają, że są niesprawiedliwie atakowani przez takie zachowania - i nasz eksperyment potwierdził, że ma to miejsce w większym stopniu na mniejszych kanałach. W oparciu o to, czego się dowiedzieliśmy, sprawimy, że licznik nielubianych treści będzie prywatny na całym YouTube, ale przycisk nielubienia nie zniknie.

Źródło: YouTube

Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu:, gdzie wszyscy wzajemnie siebie darzą odpowiednim szacunkiem. Większość użytkowników jest jednak zgodna co do tego, że wprowadzona zmiana stanowi ogromny cios, który wywrze negatywny wpływ na twórcach i widzach. Dzięki usunięciu przycisku nielubienia zyskać mają tylko korporacje oraz marki, a zasłanianie się „dbaniem o małych twórców” ma stanowić zwyczajne mydlenie oczu. Zresztą – wystarczy spojrzeć na liczbę łapek w dół pod powyższym materiałem.Dosyć zabawną ciekawostką jest także to, jak translator tłumaczy tytuł wpisu na blogu YouTube