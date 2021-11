PlayStation 5 już niedługo może zostać złamane. Hakerzy coraz bliżej celu

Wiadomość niekoniecznie dobra dla Sony.

PlayStation 5 już niedługo uruchomi nieoficjalne oprogramowanie?

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0 — fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021

PlayStation 5 to od dłuższego czasu obiekt zainteresowania nie tylko konsumentów, ale także hakerów próbujących złamać jego zabezpieczenia. Miniony weekend był dla nich nie lada przełomem, gdyż udało się dojść do elementów, które już niedługo mają pozwolić na odszyfrowanie konsoli. O co dokładnie chodzi?Kilka dni dzieli nas od pierwszej rocznicy obecności PlayStation 5 na rynku. Przez ten czas nie udało się jeszcze doprowadzić do wyrównania podaży i popytu sprzętu, lecz także uruchomić na nim nieoficjalnego oprogramowania. Na powszechną dostępność w sklepach jeszcze trochę poczekamy – na złamanie urządzenia już nieco mniej. Tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień.Jak się okazuje, grupa hakerów o nazwie Fail0verflow poinformowała na Twitterze o postępach prac nad odszyfrowaniem PlayStation 5. Tym razem mamy do czynienia z wykonaniem ogromnego kroku milowego, gdyż. Teraz już prosta droga do złamania zabezpieczeń najnowszego urządzenia od Sony.Co jednak najciekawsze,. Dlaczego? Cóż – jeśli tego nie zrobią, to Sony nie będzie do końca wiedziało, gdzie leży problem. Wskutek czego raczej nie należy zbyt szybko spodziewać się aktualizacji oprogramowania łatającej dziurę w systemie. Warto jednak przy okazji pamiętać, że przez grupą Fail0verflow jeszcze sporo pracy.