CD Projekt RED pomaga przy 2. sezonie serialu Wiedźmin

O co dokładnie chodzi?





Drugi sezon Wiedźmina inspirowany grami?

Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie współpraca z CD Projekt RED stała się niemalże codziennością. W przeszłości bowiem kilkukrotnie słyszeliśmy o zdystansowaniu się od gier w celu zbliżenia się do pierwotnej wizji przedstawionej przez Andrzeja Sapkowskiego. Współpraca z deweloperami ma pozwolić obu mediom na wymianę pomysłów mających ogromny wpływ na to, jak będzie prezentował się nowy sezon.

Źródło: multiplayer.it / Foto. Netflix

Wszystko wskazuje na to, że deweloperzy ze studia CD Projekt RED maczają swoje palce przy kontynuacji serialu Wiedźmin od Netflixa. Poinformowała o tym redakcja portalu Multiplayer.it, która uczestniczyła w konwencie Lucca Comics & Games 2021 – podczas niego przekazano ciekawe wieści odnośnie tytułowej współpracy.W lipcu byliśmy świadkami wirtualnego wydarzenia WitcherCon zorganizowanego przez Netflix i CD Projekt RED. Był to pierwszy widoczny owoc współpracy tych firm i tak naprawdę nie do końca było wiadomo czy mieliśmy do czynienia z jednorazową akcją, czy może kolejne sezony serialu Wiedźmin będą mocniej inspirowane grami. Cóż, właśnie poznaliśmy częściową odpowiedź.Podczas zakończonego właśnie konwentu Lucca Comics & Games 2021 pojawiła się część obsady produkcji jak i jego showrunnerka, Lauren S. Hissrich. Wypowiedziała ona ciekawe słowa, które udało się uchwycić redakcji portalu Multiplayer.it . Jak możemy wyczytać z relacji:Oczywiście nie wiadomo co dokładnie wyniknie z tej współpracy. Najprawdopodobniej doczekamy się po prostu klimatu łączącego świat gier i książek. Dowiemy się tego już 17 grudnia, kiedy to zadebiutuje drugi sezon serialu Wiedźmin.