Jeszcze więcej reklam w telewizji. Złe wieści dla kibiców sportowych

Złe wieści.

Jeszcze więcej reklam w radiu i telewizji

Założę się, że gdybym zapytał o to, czego brakuje Wam w telewizji, z pewnością nikt nie odpowiedziałby, że jeszcze większej liczby reklam. To właśnie ze względu na nie cała masa kinomaniaków porzuciła oglądanie stacji telewizyjnych na rzecz serwisów oferujących wideo na żądanie. Tymczasem, z początkiem listopada bieżącego roku weszła w życie nowela Ustawy o radiofonii i telewizji oraz nowelizacja Ustawy o kinematografii. Co zakłada? Zgadliście.Wraz z nastaniem listopada zniesiono ustawowy limit 12 minut reklam w godzinie (20% czasu antenowego), dotyczący do tej pory emisji reklam w radiu i telewizji. Od teraz doba programowa podzielona jest na trzy bloki godzinowe i to z nimi związane będą nowe limity reklam. Jakie?Od godziny 6:00 do godziny 18:00 limit reklam wynosi 144 minuty z 720 minut łącznie. Łatwo policzyć, że reklamy mogą stanowić 20% czasu antenowego. W godzinach 18-24 są to 72 minuty, więc również dokładnie 20% czasu antenowego. Pomiędzy godzinami 24:00 oraz 6:00 reklamy można emitować bez żadnych ograniczeń, przez co reklam będzie sumarycznie więcej, a bloki reklamowe będą mogły być dłuższe. Przy okazji zniesiono limit czasowy bloków autopromocyjnych - wcześniej wynosił 2 minuty na godzinę.Do tej pory reklamy można było emitować tylko w przerwach w rozgrywaniu zawodów. Od teraz transmisje można przerwać, celem nadania pojedynczej reklamy. Bramki Lewego dla Polaków nie zobaczycie, jeśli telewizja postanowi w danym momencie wyemitować reklamę leku na hemoroidy (czy raczej w tym czasie: leku na potencję).