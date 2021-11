Squid Game jako malware. Oszuści wykorzystują popularność serialu

Warto uważać.





Uważajcie na podejrzane maile o Squid Game

Źródło: Proofpoint / Foto. Netflix

Squid Game to nie tylko niezwykle popularny serial, ale także niepowtarzalna okazja dla oszustów. Firma Proofpoint poinformowała właśnie, iż w sieci rozprzestrzenia się akcja rozpoczęta przez grupę hakerów. Polega ona na wysyłaniu maili na temat produkcji Netflixa zawierających złośliwe oprogramowanie.Jeśli coś jest popularne, to raczej można być pewnym, że zostanie to wykorzystane przez oszustów. Nie przegapią oni bowiem okazji, by przetestować ludzką naiwność i przy drobnej ilości szczęścia – naciągnąć ich na pieniądze czy okraść z prywatnych danych. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w związku z serialem Squid Game od Netflixa.Firma Proofpoint opublikowała raport wskazujący na szkodliwą działalność grupy TA575, która postanowiła rozpocząć dystrybucję malware o nazwie Dridex. Robi to w dosyć przewidywalny sposób – wysyłaSquid Game czy prezentację obsady.Do takich maili dołączone są. Ma on na celu zbieranie informacji oraz może powodować kolejne infekcje pokroju instalacji oprogramowania ransomware. Firma Kaspersky szacuje, że w internecie znajduje się kilkadziesiąt szkodliwych plików mających w nazwie nawiązanie do Squid Game.Dlatego też bardzo ważne jest świadome przeglądanie maili i sprawdzanie autentyczności witryn internetowych. Kliknięcie w załącznik z podejrzanie wyglądającej wiadomości może wiązać się nie tylko z utratą pieniędzy, ale także prywatnych danych.