Za pożyczkę na walkę z COVID kupił kartę Pokemon. Grozi mu długa odsiadka

Wpadł przez własną głupotę.



Rządy wielu krajów na świecie zdecydowały się wypłacać przeróżne rekompensaty i zapomogi podmiotom, których biznesy ucierpiały na ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19. Administracje przyjęły bardzo odmienne podejścia do kontrolowania tego, na co przedsiębiorcy przeznaczają pieniądze przekazywane im na ratowanie biznesów i czy są uprawnieni do ich pozyskania. Stan Georgia w Stanach Zjednoczonych przyglądał się temu dość skrupulatnie, w efekcie czego słyszymy o pierwszych nadużyciach. Często dość nietypowych.



Rzadka karta Pokemon kupiona za pieniądze z zapomogi

Jeden z lokalnych sądów ujawnił, że Vinath Oudomsine ze stanu Georgia okłamał organ federalny wydający zapomogi w swoim wniosku z lipca 2020 roku. Mężczyzna otrzymał na ratowanie swojego biznesu 85 000 dolarów (ok. 338 000 złotych). Pieniądze wydał na zakup ultrarzadkiej karty Pokemon za 57789 dolarów (blisko 230 000 złotych), co w dużej mierze przyczyniło się do wykrycia oszustwa. Mężczyźnie postawiono już zarzut oszustwa podatkowego.



W lipcu 2020 roku Oudomsine ubiegał się o pożyczkę z racji wystąpienia "katastrofy gospodarczej" dla firmy, która, jak twierdził, ma 10 pracowników i uzyskała przychód w wysokości 235000 dolarów w ciągu roku, donosi The Washington Post. Jak się okazało, kłamał. W następnym miesiącu organ o nazwie SBA (Small Business Administration) wypłacił mu wspomniane 85000 dolarów.



Pięć miesięcy później Oudomsine wykorzystał dwie trzecie kwoty tej pożyczki na zakup karty Pokemon, co zwróciło uwagę skarbówki. Niestety, nie podano jaką konkretnie kartę kupił. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia i 250000 dolarów (ok. 994 000 złotych) grzywny.







The Washington Post informuje, że Small Business Administration mogło niesłusznie wypłacić nawet 4,5 miliarda dolarów dotacji dla osób samozatrudnionych.



Jak wiele mogą kosztować karty Pokemon? Fortunę. Na początku tego roku pudełko nieotwartych kart Pokemon pierwszej edycji zostało sprzedane na aukcji za 408 000 dolarów (ok. 1 622 000 złotych). Sprawdźcie ceny niektórych kart, będziecie zdumieni.



Źródło: NBC News, Polygon