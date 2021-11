HBO GO z pokaźną czystką. Z platformy zniknęło 40 filmów i seriali

Niestety.





HBO GO bez 40 filmów i seriali

Usunięte tytuły:





Artem Silendi - 2018

Aurora - 2019

Clerks – Sprzedawcy - 1994

Czarne godziny - 2017

Czarne popioły - 2019

Elvis Presley: Poszukujący - 2018

Historia Lizy - 2019

Jak łodzie - 2018

Kinooperator - 2019

Kobieta na skraju dojrzałości - 2011

Kolekcjoner - 1997

Kroniki portowe - 2001

Krzyk 2 - 1997

Krzyk 3 - 2000

Krzyk - 1996

Kłamstewko - 2019

List miłosny - 2017

Luz - 2018

Mission: Impossible II - 2000

Mission: Impossible III - 2006

Mission: Impossible – Ghost Protocol - 2011

Mission: Impossible - 1996

Na zakładkę - 2018

Najlepsze przed nami - 2019

Nie do pokochania - 2018

Niewidoczni - 2018

Noc na stojąco - 2018

Noughts + Crosses - 2020

Ostatnie wezwanie - 2018

Pierwszy król - 2019

Pili - 2017

Piosenka bez tytułu - 2019

Piętro X - 2016

Ptasi śpiew - 2019

Rdza - 2018

Schowany czy nie – szukam! - 2018

Trzy dni - 2018

Vice - 2018

Zabójczy romans - 2019

Łapacz deszczu – 2018

HBO GO nieco odchudziło swoją bibliotekę. Wraz z końcem października mieliśmy do czynienia z (najprawdopodobniej) wygaśnięciem szeregu licencji, co poskutkowało zniknięciem kilkudziesięciu filmów i seriali z oferty platformy. Mowa chociażby o kultowych horrorach czy serii Mission: Impossible.Kilka dni temu przygotowaliśmy dla Was spis produkcji idealnych na Halloween . Wśród nich znalazły się pozycje znajdujące się jeszcze wtedy na platformie HBO GO. Wspomnieliśmy jednak, iż mamy do czynienia z ostatnią szansą na obejrzenie części z nich. Słowa te się sprawdziły, bo z oferty usługi pozbyto się naprawdę świetnych produkcji. Nie powinno to oczywiście nikogo dziwić, gdyż licencje zazwyczaj nie są przyznawane dożywotnie.Oczywiście jest także „dobra” wiadomość. Niewykluczone, że niektóre z poniższych filmów czy seriali kiedyś pojawią się jeszcze na HBO GO. Warto więc śledzić doniesienia na temat aktualizacji biblioteki platformy. Na razie jednak nie obejrzymy kilku filmów z seriiczy. Wszystkie usunięte treści (wraz z rokiem ich premiery) znajdziecie poniżej – jest ich dokładnie 40.W komentarzach koniecznie dajcie znać, za którymi produkcjami będziecie tęsknić najbardziej!