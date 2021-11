Netlix z horrorem stworzonym przez bota. Musisz to obejrzeć

Bot napisał scenariusz do filmu Netflixa

Źródło: YouTube / Foto. Netflix

Na początku października mieliśmy do czynienia z debiutem dosyć wyjątkowej produkcji. Netflix zdecydował się bowiem na opublikowanie krótkometrażowego filmu, do którego scenariusz napisał bot oparty o sztuczną inteligencję. Posiłkował się on około 400 tys. godzin innych materiałów grozy. Co z tego wyszło?Wczoraj (31.10) mieliśmy do czynienia z obchodami święta Halloween. Mimo że w Polsce nie jest ono aż tak hucznie celebrowane, to i tak znalazło się mnóstwo osób, które albo zdecydowały się przebrać za straszne istoty wraz ze znajomymi, albo po prostu spędziły noc na oglądaniu, czytaniu lub graniu w horrory. Przygotowaliśmy nawet specjalne zestawienie najciekawszych produkcji oferowanych przez najpopularniejsze platformy streamingowe.Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednym materiale, o którym zapewne wiele osób nie miało okazji usłyszeć. Mowa o. Jest on dokładnie tym, na co wskazuje tytuł – ponad czterominutowym filmie, do którego scenariusz napisany został przez bota. Netflix we współpracy z Keaton Patti (znanej z tworzenia klipów przy użyciu AI) wykorzystał technologię uczenia maszynowego i „podarował” sztucznej inteligencji ponadWyszło z tegow połączeniu z innymi postaciami znanymi z filmów grozy. Główna bohaterka poddawana jest próbom bez logicznego sensu i rozwiązuje zagadki także w niezbyt zrozumiały sposób. Dosyć zabawne są również sceny z wielorybami – zresztą, zobaczcie sami powyżej.Oczywiście nie jest to dobry film w rozumieniu standardowego pojmowania jakości. Jeśli zaś wziąć pod uwagę, że scenariusza nie pisał człowiek – mamy do czynienia z naprawdę czymś kreatywnym i zaskakującym. Strach aż pomyśleć, co AI będzie w stanie napisać za kilkadziesiąt lat.