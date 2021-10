HBO GO – lista listopadowych nowości. Nie zabraknie świetnych filmów i seriali

HBO GO - lista nowości na listopad

Lista tytułów:





Niepewne V, odc. 2 - 1 listopada

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 2 - 1 listopada

Sukcesja III, odc. 3 - 1 listopada

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 28 - 1 listopada

To dla twojego dobra - 1 listopada

Zakochany bez pamięci - 1 listopada

Licencja na zabijanie - 1 listopada

W obliczu śmierci - 1 listopada

Zabójczy widok - 1 listopada

Nigdy nie mów nigdy - 1 listopada

Ośmiorniczka - 1 listopada

Tylko dla twoich oczu - 1 listopada

Moonraker - 1 listopada

Szpieg, który mnie kochał - 1 listopada

Człowiek ze złotym pistoletem - 1 listopada

Żyj i pozwól umrzeć - 1 listopada

Diamenty są wieczne - 1 listopada

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości - 1 listopada

Żyje się tylko dwa razy -1 listopada

Casino Royale - 1 listopada

Operacja Piorun - 1 listopada

Goldfinger - 1 listopada

Pozdrowienia z Rosji - 1 listopada

Doktor No - 1 listopada

All American IV, odc. 2 - 2 listopada

Angela Black, odc. 2 - 2 listopada

We're Here II, odc. 3 - 2 listopada

Stargirl II, odc. 13 - 3 listopada

Love Life II, odc. 4-6 - 4 listopada

Batwoman III, odc. 4 - 4 listopada

Doom Patrol III, odc. 9 - 4 listopada

Opowieści mojego ojca - 4 listopada

Na wodach północy, odc. 1-5 (cały sezon) - 5 listopada

Młody Sheldon V, odc. 5 - 5 listopada

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 20 - 5 listopada

Elliott z planety Ziemia, odc. 1-16 - 5 listopada

Między nami, misiami IV, ep. 1-33 - 5 listopada

Historia Deweya Coxa - 5 listopada

Na planie, odc. 929 - 5 listopada

Barbershop II, odc. 4 - 6 listopada

Zuzia i tajemnica Mruczka - 6 listopada

Duma i uprzedzenie - 6 listopada

Niezidentyfikowany - 6 listopada

Star Trek - 6 listopada

Miasto kłamstw - 7 listopada

Słodkie rzeczy - 7 listopada

Zabójstwo dwojga kochanków - 7 listopada

Niepewne V, odc. 3 - 8 listopada

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 3 - 8 listopada

Sukcesja III, odc. 4 - 8 listopada

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 29 - 8 listopada

Spokój w sercu - 8 listopada

Sponsor - 8 listopada

Angela Black, odc. 3 - 9 listopada

All American IV, odc. 3 - 9 listopada

We're Here II, odc. 4 - 9 listopada

Love Life II, odc. 7-10 - 11 listopada

Batwoman III, odc. 5 - 11 listopada

Doom Patrol III, odc. 10 - 11 listopada

Trzeba ich rozwieść - 11 listopada

Dzika Republika, odc. 1-8 (cały sezon) - 12 listopada

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 1 - 12 listopada

Młody Sheldon V, odc. 6 - 12 listopada

Totalna Porażka: Przedszkolaki II, odc. 1-49 - 12 listopada

Młodzi Tytani: Akcja! III, odc. 1-52 - 12 listopada

13 godzin: Tajna misja w Benghazi - 12 listopada

Przyczajony tygrys, ukryty smok - 12 listopada

Na planie, odc. 930 - 12 listopada

Bob Costas, odc. 4 - 13 listopada

Fritzi - przyjaźń bez granic - 13 listopada

Pokuta - 13 listopada

W ciemność. Star Trek - 13 listopada

Wuhai - 13 listopada

Zdechnąć trzeba, żebyście przyjechali - 13 listopada

Axios IV, odc. 17 - 14 listopada

Amonit - 14 listopada

Wieczna piękność - 14 listopada

Złoto dla psów - 14 listopada

Niepewne V, odc. 4 - 15 listopada

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 4 - 15 listopada

Sukcesja III, odc. 5 - 15 listopada

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 30 - 15 listopada

Wschodnie obietnice - 15 listopada

Złe prawo - 15 listopada

Angela Black, odc. 4 - 16 listopada

All American IV, odc. 4 - 16 listopada

We're Here II, odc. 5 - 16 listopada

Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa - 16 listopada

Simple as Water - 17 listopada

Batwoman III, odc. 6 - 18 listopada

Przygody młodego wilkołaka - 18 listopada

Straż, odc. 1-8 (cały sezon) - 19 listopada

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 2 - 19 listopada

Młody Sheldon V, odc. 7 - 19 listopada

Pat I świat II, odc. 34-67 - 19 listopada

Fungisy! II, odc. 1-10 - 19 listopada

Ślub Diany - 19 listopada

Ostatnia nocka - 19 listopada

Na planie, odc. 931 - 19 listopada

Wielka II, odc. 1-10 (cały sezon) - 20 listopada

Gomorra V, odc. 1-2 - 20 listopada

Music Box, odc. 2: Jagged - 20 listopada

Błękit morza - 20 listopada

Bohaterowie Envell: Wyjście z gry - 20 listopada

Star Trek: W nieznane - 20 listopada

Weekend tajemnic - 20 listopada

Axios IV, odc. 18 - 21 listopada

Wiedźmy - 21 listopada

Zostaniemy zapomniani - 21 listopada

Rock & Roll Hall of Fame – ceremonia 2021 - 21 listopada

Niepewne V, odc. 5 - 22 listopada

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 5 - 22 listopada

Sukcesja III, odc. 6 - 22 listopada

Bezdroża - 22 listopada

Jesteśmy kwita - 22 listopada

All American IV, odc. 5 - 23 listopada

Angela Black, odc. 5 - 23 listopada

We're Here II, odc. 6 - 23 listopada

Black & Missing, odc. 01-04 (cały sezon) - 24 listopada

Batwoman III, odc. 7 - 25 listopada

Plotkara (2021), odc. 7-8 - 25 listopada

Galeria złamanych serc - 25 listopada

Craig znad Potoku III, odc. 1-15 - 26 listopada

Cloverfield Lane 10 - 26 listopada

Chora pamięć - 26 listopada

Na planie, odc. 932 - 26 listopada

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 1 - 27 listopada

Gomorra V, odc. 3-4 - 27 listopada

Music Box, odc. 3: DMX - 27 listopada

Jack Ryan: Teoria chaosu - 27 listopada

Kosmiczny chłopiec - 27 listopada

Wszystkie piękne koniki - 27 listopada

Kong: Wyspa Czaszki - 27 listopada

Axios IV, odc. 19 - 28 listopada

Przewrotny umysł - 28 listopada

Słodkie cygaro - 28 listopada

Świąteczny szok - 28 listopada

Niepewne V, odc. 6 - 29 listopada

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 6 - 29 listopada

Sukcesja III, odc. 7 - 29 listopada

Angela Black, odc. 6 - 30 listopada

We're Here II, odc. 7 - 30 listopada

Źródło: Upflix / Foto: HBO

HBO GO udostępni w przyszłym miesiącu szereg naprawdę ciekawych filmów i seriali dla swoich subskrybentów. Będziemy mieli także do czynienia z licznymi powrotami uwielbianych produkcji. Postarano się także o sporo produkcji dokumentalnych, co bez wątpienia przypadnie do gustu części użytkownikom.Kilka dni temu spis nadchodzących nowości opublikował Netflix . Streamingowy gigant postawił na tytuły oryginalne i zapowiedział mnóstwo świątecznych filmów i seriali. W przypadku HBO GO jest nieco inaczej, gdyż ze strony tej platformy spodziewać możemy się raczej wszystkiego po trochu. Oferta wydaje się być przez to nieco bardziej zróżnicowana.Warto skierować wzrok w stronę serialu, gdzie główne role zagrają Jack O’Connell oraz Colin Farrell. Mamy tu do czynienia z historią lekarza próbującym uciec przed przeszłością. W tym celu wyrusza do Arktyki na pokładzie ogromnego wielorybnika. Na miejscu spotyka brutalnego harpunnika o imieniu Henry Drax.Pojawi się także pierwszy sezon serialuosadzonego w kultowym uniwersum Świata Dysku inspirowanym twórczością sir Terry’ego Pratchetta. Jeśli więc jesteście jej wielbicielami, to nie możecie przejść obok produkcji obojętnie. Podobno nie zabraknie solidnej dawki humoru i wartkiej akcji.Na HBO GO pojawią się również starsze odsłony przygód Jamesa Bonda. Mowa tu chociażby o, czyli pierwszym oficjalnym filmie o przygodach Agenta 007 z 1962 roku. Jeśli więc brakuje Wam wrażeń po kinowym seansie „Nie czas umierać”, to streamingowy gigant przygotował naprawdę miłą niespodziankę.Poniżej znajdziecie pełną listę filmów i seriali, które pojawią się na HBO GO w listopadzie – wraz z datami debiutu.W komentarzach koniecznie dajcie znać, na które produkcje czekacie najbardziej!