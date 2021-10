Halloween 2021 – co obejrzeć na Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video?

Halloween to święto, które chyba już na dobre wpisało się we współczesną popkulturę. Kojarzy się ono przede wszystkim z mrocznymi kostiumami, dyniami, duchami i ogólnie rzeczami napawającymi lękiem. Świętować można je na wiele sposobów – jednym z nich jest spędzenie „Nocy Duchów” na oglądaniu horrorów. Jeśli macie to w planach, lecz jeszcze nie do końca wiecie jakie filmy, to spieszę Wam z pomocą.



Postanowiłem przygotować zestawienie „najciekawszych” pozycji, które są dostępne na najpopularniejszych platformach streamingowych w naszym kraju.



Netflix – filmy na Halloween 2021

Netflix HBO GO oraz Amazon Prime Video – jeśli opłacacie abonament tychże usług, to warto zainteresować się poniższą listą. Halloween 2021 bowiem już jutro, nie pozostało więc za dużo czasu na przygotowania.

Kultowy już film w reżyserii Stanleya Kubricka stanowiący nie do końca wierną adaptację prozy Stephena Kinga. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zaznajomić się z historią hotelu Panorama i pracującego w nim Jacka Torrance’a, to warto nadrobić zaległości. Produkcja ma już swoje lata, lecz jak powszechnie wiadomo – stare horrory to najlepsze horrory.





Pogromcy duchów (1984)

Pozostając w latach 80. nie można zapomnieć o „Pogromcach duchów” z Billym Murrayem w roli głównej. Ten komediowy film to kwintesencja popkulturowych wyobrażeń na temat stworzeń z innego wymiaru i jest idealny dla osób, które niekoniecznie lubią się bać, ale i tak chcą doświadczyć halloweenowego klimatu w nieco innym wydaniu.





Obecność (2013), Obecność 2 (2016)

Jeśli chodzi o filmowe przedstawienie niewyjaśnionych zjawisk paranormalnych, to pierwsze dwie części serii „Obecność” są pod tym względem naprawdę niezłe. Oparte na prawdziwych historiach demonologów Eda i Lorraine Warrenów produkcje momentami zaskakują i zachwycają, niekiedy też wywołują uśmiech politowania na twarzy, lecz nie zmienia to faktu, że warto zerknąć na nie okiem podczas tegorocznego Halloween.







Rytuał (2017)

Osobiście uważam ten film za najlepszy oryginalny horror Netflixa. Opowiada on o grupie przyjaciół, którzy wybrali się do Szwecji na górską wyprawę. Oczywiście nie wszystko idzie po ich myśli i szybko sprawy nabierają nieoczekiwanego tempa. Bohaterowie gubią się bowiem w lesie, gdzie czai się coś złego i bardzo tajemniczego. Warto obejrzeć!





To (2017)



Kolejna adaptacja prozy Stephena Kinga na tej liście, lecz nieco młodsza. Również mamy do czynienia ze świetną opowieścią – tym razem o obrosłym już w legendy klaunie Pennywise. Jeśli nie mieliście jeszcze poznać pierwszej części historii dzieci ze stanu Maine, to wciąż możecie to zrobić za pośrednictwem Netflixa.





Piątek 13-go (2009)

Warto także rzucić okiem na najnowszą odsłonę jednej z najpopularniejszych serii slasherów w historii. Jason po raz kolejny powraca nad jezioro Crystal Lake i sieje spustoszenie wśród przybyłych przyjaciół. Nie jest to może najlepszy film cyklu, lecz niewątpliwie pozycja obowiązkowa dla fanów mężczyzny z bejsbolowej masce.





W lesie dziś nie zaśnie nikt (2020), W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 (2021)

Kilka dni temu byliśmy świadkami premiery drugiej części pierwszego polskiego slashera. Osobiście bronię tej produkcji, bo wyszła naprawdę nieźle – oczywiście jak na rodzime standardy. Po raz kolejny w roli głównej wystąpiła Julia Wieniawa oraz Mateusz Więcławek. Tym razem bohaterowie mierzą się z kolejnymi przerażającymi zjawiskami.









Inni (2001)

Świetny horror z Nicole Kidman w roli głównej. Grace wraz z dziećmi zamieszkuje duży dom u wybrzeży Anglii. Jej pociechy cierpią jednak na chorobę, która uniemożliwia im przebywanie na słońcu. Wskutek tego ich życie nie należy do normalnych, bo muszą przestrzegać szeregu zasad. W pewnym momencie do posiadłości przybywa kilka osób na służbę i właśnie wtedy zaczynają dziać się dziwne rzeczy.





Doktor Sen (2019)

Jeśli czujecie niedobór po seansie Lśnienia, to nie można przejść obojętnie obok tego filmu. Tym razem mamy do czynienia z historią Dana (syna Jacka Torrence’a) , który po wielu latach znajduje dziewczynę mającą podobne do niego zdolności. Ewan McGregor zagrał w tej produkcji naprawdę świetnie.





Sok z żuka (1988)

Na koniec kultowa komedia opowiadająca o perypetiach duchów, do których domu postanowili wprowadzić się nowi lokatorzy. Kontaktują się oni z Beetlejuice i proszą go o wystraszenie mieszkańców. Oczywiście nic nie idzie po ich myśli. Ten film niedawno został dodany do oferty Netflixa, więc warto się nim zainteresować.





HBO GO - filmy na Halloween 2021

Krzyk (1996)

Jeśli mowa o komediowych filmach grozy, to nie można zapomnieć o klasyce gatunku. „Krzyk” to kwintesencja zabawy konwencją i produkcja składająca się z wielu elementów charakterystycznych dla m.in. slasherów. Zniknie ona z HBO GO wraz z końcem października, więc należy się pospieszyć z oglądaniem. Na Netflixie obejrzeć też można drugą oraz trzecią część serii.





Świt żywych trupów (2004)

Lubicie historie o zombie? Jeśli tak, to grzechem jest nieznajomość tego filmu z Sarah Polley w roli głównej. Zarażona dziewczynka wchodzi w środku nocy do domu bohaterki i zabija jej męża, który po chwili staje się zombie. Dalszy tok zdarzeń można sobie wyobrazić no i oczywiście obejrzeć na HBO GO.





Kamień, papier i nożyce (2019)

Ta argentyńska produkcja z pewnością wyróżnia się na tle pozostałych. Mamy tu do czynienia z próbą odzyskania udziału spadku przez siostrę zmarłego ojca głównych bohaterów. Wszyscy w pewnym momencie zaczynają grać w tytułową grę, lecz oczywiście w dosyć specyficzny sposób. Osobiście polecam się tym filmem zainteresować jeśli macie dość standardowych treści.





Kieł (2009)

Teraz dla odmiany grecki film ukazujący co dzieje się z człowiekiem, który nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym. Głównymi bohaterami są rodzice trzymający swoje dorosłe już dzieci pod kluczem. Jeszcze nigdy nie udało im się wydostać poza teren posiadłości, przez co nie zachowują się normalnie.





Płacząca kobieta (2020)

Produkcja opowiadająca o generale oskarżonym o ludobójstwo, który został zwolniony z zarzutów. Ukrywa się on wraz ze swoją rodziną i pewnej nocy zaczyna słyszeć płacz kobiety. Wszyscy opuszczają go ze strachu o samych siebie, przez co mężczyzna zmuszony jest zatrudnić nową służącą. Pomaga mu się ona uporać ze zjawą.





Amazon Prime Video – filmy na Halloween 2021

Ciche miejsce (2018)

Świat pełen istot zabijających ludzi, gdy ci wygenerują choćby najmniejszy hałas nie brzmi zbyt zachęcająco. Możecie jednak doświadczyć ten scenariusz poprzez obejrzenie „Cichego miejsca”, czyli świetnie przyjętego horroru z 2018 roku. Niedawno mieliśmy również do czynienia z debiutem jego drugiej części.





Odgłosy (1977)

Kultowy włoski horror o amerykańskiej dziewczynie, która przybywa do wiedeńskiej szkoły baletowej. Szybko okazuje się, że coś jest nie tak – studentki bowiem zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Bohaterka podejmuje więc próbą odkrycia, co stoi za tymi strasznymi wydarzeniami i próbuje rozwiązać zagadkę.





Smętarz dla zwierzaków (2019)

Film na podstawie powieści Stephena Kinga i zarazem remake produkcji z 1989 roku. Został przyjęty dosyć chłodno – głównie ze względu na poważne zmiany względem prozy. Sam w sobie nie jest jednak najgorszy i warto dać mu szansę jeśli lubicie klimaty „zombie”.





Martwa cisza (2007)

Opowieść o nowożeńcach, którzy postanawiają wyjechać z rodzinnego miasta i zamieszkać z dala od starych spraw. Jamie i Lisa szybko jednak zostają rozdzieleni, gdyż kobieta zostaje pewnego dnia brutalnie zamordowana. Jej mąż wraca więc w rodzinne strony, organizuje pogrzeb oraz próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa.





Noc oczyszczenia (2013)

Dosyć interesująca produkcja traktująca o nocy, podczas której za popełnione czyny nie ponosi się jakichkolwiek konsekwencji. Policja nie może zostać wezwana, podobnie straż pożarna oraz pogotowie. Ludzie więc realizują swoje najmroczniejsze plany i w wielkim skrócie – sieją chaos w całym mieście.





Jeśli macie swoje propozycje innych ciekawych horrorów dostępnych na popularnych platformach streamingowych, to podzielcie się nimi w komentarzach!



