Wiedźmin sezon 2 z nowym, klimatycznym zwiastunem. Premiera już w grudniu

Będzie się działo.

Wiedźmin – sezon 2 - oficjalny zwiastun Netflix

"Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna – dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka"

Czego spodziewać się w drugim sezonie Wiedźmina?

W sieci pojawił się najnowszy, długi i treściwy zwiastun drugiego sezonu serialu Wiedźmin produkcji Netflix . Jego twórcy przypominają, że premiera drugiego sezonu Wiedźmina odbędzie się już 17 grudnia, kiedy to na najpopularniejszej platformie VOD zadebiutują wszystkie odcinki omawianej produkcji.Zwiastun nadchodzącego drugiego sezonu Wiedźmina ujawniono w trakcie konwentu Lucca Comics & Games we Włoszech. Trailer - ku zaskoczeniu sporej liczby fanów - prezentowany jest nie w rytm muzyki inspirowanej słowiańszczyzną, a... hip-hopu. Zdaniem niektórych brzmi całkiem nieźle. Oceńcie sami.- czytamy w opisie Netfliksa.Fabuła krążyć będzie wokół wydarzeń zawartych w pierwszej części sagi Andrzeja Sapkowskiego – "Krwi elfów". Nie zabraknie nawiązań do opowiadań. Wszystko zostanie podane w bardziej liniowej formie – pożegnamy się więc raczej z czasowymi przeskokami znanymi z pierwszego sezonu. Może to i lepiej?W drugim sezonie należy przygotować się na nieco więcej grozy i powagi. Zapowiedziano jednak, iż całość będzie przełamywana przez specyficzne poczucie humoru Geralta. Trochę inaczej ma się sprawa z potworami, z których część została umieszczona w fabularnych momentach specjalnie na potrzeby serialu. Znajdzie się więc nieco odstępstw od fabuły znanej z książek.Oczywiście zobaczymy także Kaer Morhen oraz nowych wiedźminów – także tych, których w książkach próżno szukać.Źródło: Netflix