Allegro Smart! z darmowymi dostawami od 20 zł. Na razie tylko dla wybranych

Źródło: Allegro

Allegro poinformowało o kluczowej zmianie w usłudze Smart! – jak się okazuje, część kupujących otrzymała właśnie możliwość skorzystania z darmowej dostawy przy zakupach poniżej 40 zł. Wybrane osoby podzielone zostały na trzy grupy, z których każda ma dostęp do innego progu cenowego. O co dokładnie chodzi?Bez wątpienia istnienie Allegro Smart! to dla wielu osób powód, by zakupy robić właśnie za pośrednictwem popularnego portalu aukcyjnego. Brak konieczności płacenia za dostawę przy paczkach za minimum 40 zł to przede wszystkim oszczędność sporej ilości pieniędzy – zwłaszcza jeśli w grę wchodzi spora liczba zamówień. Już niedługo usługa stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.Rozpoczęły się. Kwota różni się w zależności od tego, do której grupy przydzielony został dany użytkownik. Nie wiadomo ile osób zostało objętych zmianą – takie osoby powinny jednak otrzymać wiadomość e-mail oraz powiadomienie na Allegro.Zasady działania „funkcji” pozostają bez zmian. Jeśli w koszyku znajdą się produkty o określonej wartości i pochodzące od jednego sprzedawcy, to kupujący nie musi płacić za przesyłkę w przypadku wybrania następujących metod dostawy:i standardowo sprzedawcy nie otrzymają rabaty w ramach Programu Szybkich Wysyłek. Osoby wystawiające towary nie muszą podejmować jakichkolwiek kroków – jeśli kupujący objęty jest testami, to darmowa przesyłka poniżej 40 zł zostanie aktywowana automatycznie.Czy Allegro zdecyduje się finalnie na zmniejszenie progu minimalnej kwoty zamówienia dla wszystkich użytkowników? To zapewne zależy od zainteresowania zmianą i wzrostu popularności Smart! po rozpoczętych właśnie testach. Nie można także ulec złudzeniu, że krok podjęty przez Allegro to wyjście naprzeciw decyzji Amazona, który za niewielką opłatą oferuje darmową dostawę bez minimalnej kwoty zamówienia.Źródło i foto: Allegro