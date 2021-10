BlizzCon został bezterminowo odwołany. Nie odbędzie się nawet wersja online

BlizzCon zmieni swoją formułę. Blizzard odwołuje wydarzenie

Źródło: Blizzard

Dodatkowo, chcielibyśmy również poświęcić trochę czasu na ponowne wyobrażenie sobie, jak mogłoby wyglądać wydarzenie BlizzCon w przyszłości. Pierwszy BlizzCon odbył się 16 lat temu, a od tego czasu tak wiele się zmieniło - przede wszystkim wiele sposobów, na jakie gracze i społeczności mogą się spotkać i poczuć, że są częścią czegoś większego. Niezależnie od tego, jak impreza będzie wyglądała w przyszłości, musimy zadbać o to, by była bezpieczna, przyjazna i integrująca. Zależy nam na nieustannej komunikacji z naszymi graczami i widzimy, że BlizzCon odgrywa w tym dużą rolę w przyszłości. Jesteśmy podekscytowani tym, co zrobimy z tym wydarzeniem, gdy powrócimy do niego w przyszłości.

Źródło i foto: Blizzard

Blizzard poinformował, że przyszłoroczny BlizzCon nie odbędzie się. Oficjalnymi powodami anulowania eventu są chęci lepszego spożytkowania energii przez poszczególne zespoły oraz sama jego formuła, która podobno nie przetrwała próby czasu. Planowo mieliśmy doczekać się wersji hybrydowej kultowego wydarzenia nazwanej BlizzConline.Ostatnie miesiące to dla Activision Blizzard pasmo niepowodzeń. Zaczęło się oczywiście od doniesień na temat domniemanych nadużyć seksualnych, no a potem mogliśmy usłyszeć o licznych zwolnieniach czy pozwach. Do tego dochodzi brak wyczekiwanych aktualizacji do najważniejszych produkcji deweloperów oraz kuriozalne zmiany pod pretekstem walki z rasizmem i uprzedzeniami. Jak się okazuje, to nie wszystko.Pojawiło się oświadczenie odnośnie anulowania wydarzenia BlizzConline , które zaplanowano na luty 2022 r. Łączyć ono miało wirtualne pokazy z tymi tradycyjnymi, lecz oczywiście z udziałem mniejszej liczby osób. Możemy jednak o nim zapomnieć, gdyżi wsparcie wewnętrznych zespołów.Jak możemy wyczytać z oficjalnego ogłoszenia:Nie wiadomo więc dokładnie w jakiej formule BlizzCon i kiedy w ogóle doczekamy się jego kolejnej edycji. Jest to bez wątpienia smutna wiadomość nie tylko dla fanów produkcji Blizzarda, ale dla graczy w ogóle. Listopadowe show przez te wszystkie lata stało się dosyć ikonicznym wydarzeniem. Warto jednak pamiętać, że oczywiście Blizzard wciąż planuje zaprezentować „coś specjalnego” odnośnie nadchodzących gier. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.