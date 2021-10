YouTube nie ma po drodze z dziećmi. Usuwa ich konta i zaostrza wytyczne społeczności

YouTube z surowszymi zasadami dot. dzieci

YouTube zapowiedział zmiany w swoich wytycznych dla społeczności. Mają one obejmować przede wszystkim zawartość publikowaną przez osoby niepełnoletnie. Już w przyszłym miesiącu rozpocznie się proces usuwania tych materiałów, które nie są „wysokiej jakości”. Co to oznacza?Ochrona dzieci w internecie to kwestia poruszana od dawna. W ostatnich latach można jednak zauważyć znaczącą intensyfikację działań podejmowanych w celu m.in. zablokowania najmłodszym dostępu do treści względnie wrażliwych i mogących wyrządzić im krzywdę psychiczną. To samo tyczy się zawartości publikowanej przez nich samych.Google opublikowało właśnie ważny wpis odnoszący się do zmiany sposobu ochrony dzieci i rodzin na portalu YouTube. Oczywiście pochwalono się szeregiem już podjętych działań, usunięciem milionów kont należących do najmłodszych i ulepszeniem algorytmów wykrywających niebezpieczne filmy. Tylko w drugim kwartale 2021 roku z platformy zniknęło 1,8 mln materiałów naruszających zasady bezpieczeństwa dzieci.Od przyszłego miesiąca wszystko zostanie jednak nieco ustrukturyzowane i uporządkowane. Google zdecydowało się bowiem na opracowanie zestawu zasad dot. jakości. Spełnienie odpowiednich warunków pozwoli danemu filmowi zakwalifikować się do YouTube Kids i do programu partnerskiego. Jeśli klip zostanie oznaczony jako „niskiej jakości” to cóż – raczej za długo na platformie nie pobędzie.są dosyć ogólne i obejmują następujące formaty i tematy filmów: bycie dobrym człowiekiem, nauka i inspirująca ciekawość, kreatywność, zabawa i wyobraźnia, interakcja z problemami w świecie rzeczywistym, różnorodność, sprawiedliwość i aktywność społeczna.brzmią z kolei tak: mocno komercyjne lub promocyjne, zachęcanie do negatywnych zachowań lub postaw, zwodniczo edukacyjne, utrudnione zrozumienie przekazu, wprowadzające w błąd, dziwne wykorzystanie postaci dla dzieci.W teorii wszystko brzmi w porządku, lecz trudno tak naprawdę przewidzieć jakimi kryteriami YouTube będzie się kierował w przypadku podejmowania decyzji o tym czy konkretny film jest odpowiedni dla najmłodszych, czy też nie.Więcej informacji na powyższy temat znajdziecie na oficjalnej stronie wytycznych społeczności.