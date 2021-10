Netflix wkrótce bez ponad 20 produkcji. Na liście kinowe hity

Netflix - nadchodzi październikowa czystka

Tytuły do usunięcia:





They Are Everywhere – 27 października

West Coast – 27 października

The African Doctor – 27 października

Deliha 2 – 27 października

Truposze nie umierają – 27 października

Miłość blondynki – 28 października

Shine On with Reese – 28 października

Pali się, moja panno – 28 października

Joker – 28 października

Sklep przy głównej ulicy – 28 października

Dzień czekolady – 31 października

Dennis rozrabiaka – 31 października

Jackass: Bezwstydny dziadek – 31 października

The Untold Tales of Armistead Maupin – 31 października

Jak zostać Katalonką – 31 października

Mama i ja – 31 października

Ajji – 31 października

The Bittersweet – 31 października

The Beginning and End of the Universe – 31 października

The Code – 31 października

Smutna historia Darrella Hammonda – 31 października

Przesunięci – 31 października

Sposób na teściową – 31 października

Cienki Bolek – 31 października

Kilka najbliższych dni obfitować będzie w likwidację części produkcji z bazy platformy Netflix. Zniknie stamtąd chociażby „Joker”, czyli genialny film z 2019 roku, oraz kilkanaście innych filmów. Oficjalne powody czystki nie są znane, lecz najpewniej chodzi tu – jak zazwyczaj bywa - o kwestie licencyjne.Wczoraj (26.10) informowaliśmy Was o nowościach, które w listopadzie zadebiutują na Netflixie . Lista jest naprawdę pokaźna i obfita w świetnie zapowiadające się filmy oraz seriale – jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji się z nią zapoznać, to warto to w wolnej chwili uczynić. Przy okazji warto jednak pamiętać, że nie tylko premierami platformy streamingowe stoją.Regularnie mamy do czynienia z przypadkami usuwania niektórych produkcji z biblioteki np. Netflixa. Rzadko kiedy podawane są powody takich decyzji, lecz zazwyczaj chodzi o wygasające licencje tymczasowe. Dlatego też najwięcej filmów oraz seriali znika pod koniec miesiąca. Jest to o tyle „dobra” wiadomość, że każda z takich pozycji może prędzej czy później do oferty usługi powrócić.i nie mówimy tu o byle jakich tytułach. Chociażby 28 października. Warto tę produkcję zobaczyć chociażby dla gry aktorskiej Joaquina Phoenixa, która zapiera dech w piersiach. Pełną listę usuwanych filmów znajdziecie poniżej.W komentarzach koniecznie dajcie znać, za którymi produkcjami będziecie tęsknić najbardziej!