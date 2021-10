PlayStation Plus Video Pass z nowymi filmami i serialami. Wśród nich Spider-Man

Polski oddział marki PlayStation poinformował o aktualizacji biblioteki usługi PS Plus Video Pass. Już niedługo trafią do niej trzy naprawdę ciekawe produkcje – w tym „Spider-Man: Daleko od domu”. Konkretna data debiutu nadchodzących filmów i seriali nie została jeszcze oficjalnie podana.



PS Plus Video Pass z kolejnymi nowościami

Od kwietnia bieżącego roku polscy subskrybenci usługi PlayStation Plus mają okazję testować



Obecnie abonenci PS Plus mają dostęp do 26 filmów i 17 seriali. Nie mówimy tu jednak o nikomu nieznanych produkcjach. Na liście znajduje się chociażby „Blade Runner 2049”, „Venom” czy dwa filmy ze Spider-Manem w roli głównej. Niedługo dołączy do nich trzeci – polski oddział PlayStation poinformował bowiem o kolejnym rozszerzeniu oferty Video Pass.



Już „wkrótce” do biblioteki usługi dołączy m.in. „Resident Evil: Afterlife”, czyli dosyć mieszanie przyjęty film z 2010 roku. Jego dodanie może jednak zwiastować plany wdrożenia innych produkcji z serii – trzymamy za to kciuki! Poza tym pojawią się trzy sezony serialu „Startup” z Martinem Freemanem w roli głównej.



Już wkrótce dzięki PlayStation Plus Video Pass obejrzysz:

Spider-Man: Daleko od domu

Resident Evil: Afterlife

Startup

Wisienką na torcie będzie z kolei „Spider-Man: Daleko od domu” – druga część trylogii od Jona Wattsa z Tomem Hollandem. Sony ewidentnie chce przygotować widzów na debiut trzeciej odsłony, która ma pojawić się w kinach jeszcze w tym roku! Jeśli więc jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to chyba nie będzie lepszej okazji.



Nie wiadomo, kiedy powyżej wspomniane produkcje zawitają do PlayStation Plus Video Pass. Możemy spodziewać się jednak, że stanie się to wraz z debiutem listopadowej oferty usługi abonamentowej – czyli na początku przyszłego miesiąca.



Źródło: Twitter (@PlayStationPL) / Foto. Sony

