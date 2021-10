Fotowoltaika dla RAMu, w którym mieszka głos Google Maps hitem YouTube [wideo]

Tak głos Google Maps Jarosław Juszkiewicz radzi sobie z telemarketingiem

Już dwa razy pisałem o humorystycznych filmach z YouTube, które zamieszcza na swoim kanale polski głos Google Maps, czyli Jarosław Juszkiewicz. Ostatnimi czasy głównie para się przeróbkami polskich klasyków Internetu z YouTube (np. "Paweł jumper",) na modłę lektorską, ale wczoraj trafił się zdecydowanie bardziej oryginalny materiał.Sam miałem kilka tego typu połączeń mimo wyrażenia braku zainteresowania ofertą, więc rozumiem chęć zrobienia żartu przez Juszkiewicza. Chodzi o kampanię telemarketingową z umawianiem rozmów z doradcami akcji "Czysty Powiat", którzy pomagają skorzystać ze świadczenia. Można uzyskać nawet 50 proc. dofinansowania na instalacje fotowoltaiczną, co jest zdecydowanie pozytywne. Powinniśmy odchodzić od energetyki opartej na węglu, a programy dofinansowań są dobrą okazją na minimalizację kosztów. Jednak mimo wyrażenia zwykłego niezainteresowania akcją lub technicznej niemożliwości wzięcia w niej udziału (np. z racji mieszkania w bloku) i tak możemy doświadczyć powtarzających się telefonów.Jedno z takich połączeń postanowił nagrać Juszkiewicz. Warto zaznaczyć, że podczas odbioru telefonu, nie rozmawiamy dosłownie żywym człowiekiem. A przynajmniej nie do końca. Tego typu metoda polega na odtwarzaniu kwestii wcześniej nagranych przez lektora (czy raczej wybranego z zespołu telemarketera). Mają formę krótkich wypowiedzi uruchamianych kontekstowo zgodnie z przebiegiem rozmowy. Proces teoretycznie może przechodzić automatycznie, ale zazwyczaj po drugiej stronie siedzi człowiek słuchający naszych wypowiedzi i aktywujący dane przygotowane wcześniej nagrania. Oczywiście ich pula jest wyczerpana, więc często można trafić na nie do końca logiczną konwersację.Wiedząc o tym fakcie, Juszkiewicz odgrywał postać… głosu z Google Maps. Używał charakterystycznej dla swoich nagrań z Google maniery głosu i odpowiadał w taki sposób, jakby faktycznie był cyfrowym asystentem mieszkającym w pamięci RAM urządzenia, a nie realnym człowiekiem. Cały materiał wyszedł naprawdę komicznie i jestem pełen podziwu, że "głos Google Maps" rozluźnił się dopiero na sam koniec, a nie wybuchnął śmiechem jeszcze w środku rozmowy. A czy wy macie jeszcze jakieś inne metody na niekonwencjonalne doprowadzenie do tego, że telemarketerzy po drugiej stronie telefonu dadzą za wygraną?Źródło: Jarosław Juszkiewicz @ YouTube / własne / Foto tytułowe: Pixabay