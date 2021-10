Netflix – lista listopadowych nowości. Zaczyna się robić świątecznie

Netflix - co obejrzymy w listopadzie?

ROZPAROWANI: SEZON 1 - WKRÓTCE NA NETFLIX!

RODZINA CLAUSÓW - 01/11/2021

TAJNY OBÓZ: NAZIŚCI W AMERYCE - 02/11/2021

RIDLEY JONES: STRAŻNICZKA MUZEUM: SEZON 2 - 02/11/2021

KRÓLOWIE PRZEKRĘTU - 03/11/2021

ZEMSTA REWOLWEROWCA - 03/11/2021

DORWAĆ MORDERCĘ - 04/11/2021

FILM O POLICJANTACH - 05/11/2021

KLUB: CZĘŚĆ 1 - 05/11/2021

SZYBKOŚĆ ODWAGI - 05/11/2021

MIŁOŚĆ NA DYSTANS - 05/11/2021

MIŁOSNA PUŁAPKA - 05/11/2021

NIE MOGLIŚMY DOROSNĄĆ - 05/11/2021

YARA - 05/11/2021

MAŁO PRAWDOPODOBNY MORDERCA: MINISERIAL - 05/11/2021

BIG MOUTH: SEZON 5 - 05/11/2021

GLÓRIA: SEZON 1 - 05/11/2021

NARCOS: MEKSYK: SEZON 3 - 05/11/2021

ŚWIĘTA U CHRISTMASÓW - 06/11/2021

ARCANE: SEZON 10 - 6/11/2021 (odcinki 1-3), 13/11/2021 (odcinki 4-6), 20/11/2021 (odcinki 7-9)

TWOJE ŻYCIE TO ŻART - 09/11/2021

A STORYBOTS SPACE ADVENTURE - 09/11/2021

ZWIERZĘTA Z BLISKA: SEZON 1 - 10/11/2021

GENTEFIED: SEZON 2 - 10/11/2021

POMIĘDZY - 10/11/2021

HAPPINESS EVER AFTER - 10/11/2021

MIŁOŚĆ I KŁAMSTWA: SEZON 1 - 11/11/2021

7 WIĘŹNIÓW - 11/11/2021

CZERWONA NOTA - 12/11/2021

KŁAMSTWA I OSZUSTWA - 15/11/2021

JOHNNY TEST: MISJA KLOPS - 16/11/2021

STORYBOTS: LAUGH, LEARN, SING : COLLECTION 1 - 16/11/2021

KAJKO I KOKOSZ: SEZON 2 - 17/11/2021

RIVERDALE: SEZON 6 - 17/11/2021

KRÓL TYGRYSÓW 2 - 17/11/2021

W RYTMIE ŚWIĄT: SEZON 1 - 17/11/2021

ODERWIJ WZDŁUŻ LINII: SEZON 1 - 17/11/2021

KRÓLOWA FLOW: SEZON 2 - 17/11/2021

ZAPROWADŹ MNIE DO DOMU - 18/11/2021

PSY W KOSMOSIE: SEZON 1 - 18/11/2021

CARLOS BALLARTA: FAŁSZYWY PROROK - 18/11/2021

ZAMIANA Z KSIĘŻNICZKĄ 3 - 18/11/2021

PROCESJA - 19/11/2021

WYJAŚNIAMY TAJEMNICE UMYSŁU: SEZON 2 - 19/11/2021

REFLECTION OF YOU - 19/11/2021

HELLBOUND - 19/11/2021

DMUCHACZE SZKŁA: ŚWIĘTA: SEZON 1 - 19/11/2021

COWBOY BEBOP: SEZON 1 - 19/11/2021

OJCOWSKA MIŁOŚĆ - 19/11/2021

DHAMAKA - 19/11/2021

TICK, TICK...BOOM! - 19/11/2021

NEW WORLD - 20/11/2021

BUNTOWNICY - 22/11/2021

UZASADNIONA WĄTPLIWOŚĆ: HISTORIA DWÓCH PORWAŃ - 23/11/2021

WŁADCY WSZECHŚWIATA: OBJAWIENIE: CZĘŚĆ 2 - 23/11/2021

GOFCIA I MOCHI: ŚWIĄTECZNA UCZTA - 23/11/2021

SELLING SUNSET: SEZON 4 - 24/11/2021

RUDZIK RUDZIA - 24/11/2021

SZCZERA PRAWDA - 24/11/2021

CHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄ - 24/11/2021

POOBIJANA - 24/11/2021

NIE MA JAK W RODZINIE: SEZON 5 - 25/11/2021

SUPER CROOKS: SEZON 1 - 25/11/2021

ZAGINIĘCIE BIRGIT MEIER - 26/11/2021

AKADEMIA CZEKOLADY: SEZON 1 - 26/11/2021

ŚWIATŁO NOCY: CZĘŚĆ 1 - 26/11/2021

ZIELONY WĄŻ - 26/11/2021

ŚWIĄTECZNY ZAMEK - 26/11/2021

ROZPIESZCZONE BACHORY - 26/11/2021

NISSER: SEZON 1 - 28/11/2021

14 SZCZYTÓW: NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH - 29/11/2021

SZCZYT BOGÓW - 30/11/2021

IM WIĘCEJ, TYM PRZYJEMNIEJ - 30/11/2021

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: KLASYCZNE BAJKI W NOWEJ ODSŁONIE - 30/11/2021

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: ŚNIEŻNE OPOWIEŚCI - 30/11/2021

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: SKRADZIONY MUSICAL WALENTYNKOWY - 30/11/2021

EGZORCYSTA - 01/11/2021

GNIJĄCA PANNA MŁODA - 01/11/2021

LEGENDA ZORRO - 01/11/2021

CÓŻ ZA PIĘKNY DZIEŃ - 03/11/2021

QUEEN & SLIM - 04/11/2021

MAGNEZJA - 11/11/2021

SPARKLE - 15/11/2021

KUROKO'S BASKETBALL: LAST GAME - 15/11/2021

TROLLE - 16/11/2021

Z KAMERĄ U KARDASHIANÓW: SEZON 7-8 - 17/11/2021

SUPERNOVA - 22/11/2021

TROLLE: IMPREZA TRWA!: SEZON 5-8 - 22/11/2021

Netflix udostępnił listę nowości, które pojawią się w ofercie platformy na przestrzeni nadchodzącego miesiąca. Możemy liczyć na powrót popularnych seriali, jak również na debiut świeżych propozycji. Nie dziwi również premiera szeregu świątecznych produkcji – zazwyczaj ich wysyp następuje właśnie w drugiej połowie listopada.Od dłuższego czasu Netflix skupia się na produkcjach oryginalnych i z miesiąca na miesiąc ich liczba dynamicznie rośnie. Listopad będzie jednak w tej kwestii swoistym przełomem, bowiem z oficjalnej rozpiski wynika, iż. Resztę stanowić będą pozycje oznaczone jako Netflix Originals.Okej, czego więc możemy się spodziewać? Swoją uwagę warto zwrócić przede wszystkim na. Fani ponownie muszą przygotować się na kontrowersyjny, dwuznaczny i specyficzny humor. Po raz kolejny będziemy mieli bowiem do czynienia z „romantycznymi wyznaniami, gniewnymi tyradami i złośliwymi plotkami”.Zadebiutuje także, czyli propozycja obowiązkowa dla wielbicieli serii. Na łamach odcinków ujrzymy „nowe pokolenie bossów narkotykowych walczących o władzę, dziennikarzy węszących w poszukiwaniu prawdy oraz agentów rządowych balansujących na cienkiej linii pomiędzy prawem i korupcją”.Teraz coś dla graczy League of Legends. Na przestrzeni całego miesiąca publikowane będą bowiem odcinki serialu animowanego. Akcja produkcji osadzona zostanie w regionie Piltover oraz mrocznej dzielnicy Zaun i opowiadać będzie o „początkach dwóch legendarnych bohaterkach League – i o sile, która je rozdzieli”.to z kolei pierwszy świąteczny serial Netflixa w tym roku. Przedstawiać on będzie historię słynnego rapera i dziennikarki aktywistki, którzy wplątali się w dosyć niespodziewany romans. Nie zabraknie więc motywu szukania swojej drugiej połówki, konfliktów i zgody, która zapewne nastąpi w Boże Narodzenie.Tego samego dnia pojawi się również. Każdy kolejny debiutować będzie co tydzień. Fani zapewne z niecierpliwością wyczekują pojawienia się Sabriny Spellman (Kiernan Shipka).Netflix zdecydował się także na przygotowanie aktorskiego serialu bazującego na popularnym anime. Mowa oczywiście o pierwszym sezonie, czyli historii o „grupie nietypowych łowców nagród próbujących dopaść najgroźniejszych w całym Układzie Słonecznym przestępców”. Reakcje fanów są na razie mieszane, lecz więcej opinii pojawi się zapewne dopiero wkrótce.Wraca również wyczekiwany serial animowany. Piąty sezon dostarczyć ma kolejną porcję specyficznego i sprośnego humoru – jakże specyficznego dla tego typu produkcji.Teraz pora przejść do filmów. Netflix proponuje m.in.– jest to western, co niezbyt często zdarza się w XXI wieku. Jak możemy wyczytać z opisu produkcji: „łaknący zemsty bandyta Nat Love i jego gang postanawiają rozprawić się z Rufusem Buckiem, bezwzględnym przestępcą, który właśnie opuścił więzienie”.Intrygująco zapowiada się również, czyli utrzymany w czarno-białej kolorystyce film o latach 20. XX wieku w Nowym Jorku. Główną bohaterką będzie Afroamerykanka, której niespodziewanie udaje się odnowić kontakt z przyjaciółką z dzieciństwa.Nie można przegapić takżez iście gwiazdorską obsadą. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot to nazwiska, których raczej nie należy przedstawiać. Aktorzy zagrają razem w tym filmie akcji opowiadającym o próbie schwytania legendarnego złodzieja sztuki przez agenta FBI.Druga połowa listopada to głównie filmy świąteczne. Spodziewać się możemy chociażby– kontynuacji serii pokochanej przez widzów. Spodziewać możemy się kolejnych perypetii i konfliktów na królewskim tle.Ciekawie prezentuje się– produkcja opowiadająca o chłopcu odkrywającym swoje przeznaczenie. Trafia on do świata zamieszkanego przez elfy, gdzie przyjdzie mu szukać własnego ojca. Zwiastun dobrze rokuje.to z kolei historia o „amerykańskiej pisarce próbującej kupić zamek od zrzędliwego szkockiego arystokraty, który ani myśli oddawać posiadłość w obce ręce”. Jako że mamy do czynienia ze świąteczną produkcją, to znając życie doczekamy się przemiany tegoż mężczyzny.Jeśli spodobał Wam się pierwszy sezonto jużna Netflixie zadebiutuje kolejny. Miejmy nadzieję, że tym razem doczekamy się nieco lepszego polskiego dubbingu oraz nieco bardziej wciągającej fabuły.Poniżej znajdziecie pełną listę produkcji, które zadebiutują w listopadzie na Netflixie. Warto przy okazji pamiętać, iż spis może ulec zmianie w każdym momencie – nie raz przecież informowaliśmy Was o niespodziewanej aktualizacji biblioteki platformy.W komentarzach możecie dać znać, na które filmy i seriale czekacie najbardziej!