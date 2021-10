Mini lodówka Xbox Series X wyprzedana. To dobra i zła wiadomość

Spekulanci zgarnęli mini lodówki Xbox Series X

Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z debiutem „mini lodówki” Xbox Series X. We wtorek (19 października) ruszyła możliwość składania zamówień przedpremierowych i jak się okazuje… zainteresowanie produktem okazało się zbyt duże. Wystarczyło kilka minut, by cały bieżący nakład wręcz wyparował.Microsoft udowodnił, że potrafi w PR poprzez zapowiedź miniaturowej lodówki wyglądającej jak konsola Xbox Series X. Bazujący na żartach społeczności przedmiot przerodził się w faktycznie istniejący gadżet. Trafił on do sprzedaży również w Polsce , lecz na razie raczej nie uda Wam się złożyć zamówienia. Dlaczego?Kilka minut po uruchomieniu możliwości składania zamówień przedpremierowych. Taką informację znaleźć można m.in. na stronie sklepu Amazon czy Target – czy więc mamy do czynienia ze świetną informacją o ogromnym zainteresowaniu i świetnej decyzji Microsoftu? Oczywiście z jednej strony tak, ale wszystkie ma dwie strony medalu.Większość urządzeń została kupiona przez spekulantów, którzy zaraz potem zaczęli wystawiać lodówki na aukcjach po cenie nawet 5x wyższej niż sugerowana (99 dolarów). Spowodowało to niemożność zamówienia produktu przez normalnych użytkowników. Niestety z takimi sytuacjami mamy do czynienia dosyć często jeśli w grę wchodzą przedmioty limitowane.Nic jednak straconego!i Microsoft obiecuje, że wtedy o wiele osób będzie mogło pozwolić sobie na jej zakup. Nie tylko w internecie, ale również w stacjonarnych sklepach. Wyjątku nie będzie stanowić Polska. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Game Rant / Foto. Microsoft