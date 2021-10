CD PROJEKT przejęło kolejne studio deweloperskie. To twórcy popularnych survivali

The Molasses Flood w szeregach CD PROJEKT

Wciąż szukamy zespołów, które podzielają nasze wartości i kulturę, i chcą razem z nami robić świetne gry. The Molasses Flood to ambitny i doświadczony zespół, który stawia na jakość i posiada technologiczny know-how. Jestem przekonany, że wniosą do firmy dużo talentu, ambicji i determinacji.

Od początku istnienia The Molasses Flood naszym celem było tworzenie gier, które inspirują innych. Współpraca z CD PROJEKT to dla nas możliwość dotarcia do graczy na całym świecie i jednocześnie okazja do współpracy ze studiem i markami, które kochamy. Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że możemy kontynuować naszą misję tworzenia gier wraz z CD PROJEKT.

CD PROJEKT poinformował właśnie o przejęciu amerykańskiego studia The Molasses Flood. Ma ono na koncie szereg dobrze przyjętych produkcji, jak na przykład The Flame in the Flood. Deweloperzy mają zachować swoją autonomię i będą pracować nad bliżej nieokreślonym „ambitnym projektem”.Grupa kapitałowa CD PROJEKT nie ma być może ostatnio najlepszej passy, lecz mimo to nie ustaje w próbach poszerzania własnych horyzontów i portfolio. Kilka dni temu mieliśmy chociażby do czynienia ze smutną informacją o opóźnieniu premiery Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsole nowej generacji, a już dziś pojawia się wieść o nieco pozytywniejszym wydźwięku.Mowa rzecz jasna o nabyciu studiawprost z Bostonu. Istnieje ono na rynku od 2014 i odpowiadają za niego osoby swego czasu pracujące przy serii BioShock czy Halo. Są to więc weterani branży, którzy zdecydowali się na opracowanie własnych produkcji survivalowych. Na ich koncie znajdują się m.in. takie produkcje jakczyDeweloperzy mają nawiązać bliską współpracę z CD PROJEKT RED, lecz zachować własną autonomię.– wiemy tyle, że będzie on „oparty o jedno z IP CD PROJEKT”. Cóż, zbyt pokaźnego wyboru w tej kwestii nie ma.Jak komentuje wydarzenie Adam Kiciński, Prezes Zarządu CD PROJEKT:Forrest Dowling, Studio Head z The Molasses Flood, wypowiedział się z kolei o współpracy następująco:Graczom nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na szczegóły planowanego przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że doczekamy się czegoś naprawdę świetnego.