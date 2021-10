InPost postawił już 15 000 Paczkomatów w całej Polsce

15 tys. Paczkomatów w całej Polsce

Paczkomat #15 000 stanął w Bieszczadach, a konkretniej w Czarnej Górnej! Sieć naszych maszyn rozrasta się w ekspresowym tempie i bez wątpienia w zgodzie z rytmem i potrzebami miejscowości, do których trafiamy. Dajcie znać, czy już skorzystaliście! pic.twitter.com/6hiHpgFxhf — PaczkomatyPL (@PaczkomatyPL) October 20, 2021

Firma InPost poinformowała o postawieniu w Polsce Paczkomatu o numerze 15 000. Znajduje się on w Bieszczadach – a dokładniej w miejscowości Czarna Górna. Wyróżnia on się na tle innych tego typu urządzeń jubileuszowym wzornictwem. Jest to kolejny krok milowy rodzimego operatora logistycznego.Nie da się ukryć, że usługi spółki InPost stają się coraz przyjazne konsumentowi. Wysyłanie i odbieranie przesyłek za ich pośrednictwem jest nie tylko banalnie proste, ale pozbawione szeregu formalności. Mowa tu oczywiście o Paczkomatach, które pojawiają się w Polsce jak grzyby po deszczu i raczej nie jest to powód do narzekań.W grudniu 2020 mieliśmy do czynienia z postawieniem Paczkomatu o numerze. Nie minął rok, a InPost umieścił na terenie Polski kolejne 5000 automatów. Dokładnie tak –. Na lokalizację tego „ostatniego” wybrano miejscowość Czarna Górna znajdującą się w samym sercu Bieszczad.