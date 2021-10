Pierwszy zwiastun filmu Uncharted już w sieci

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Uncharted opowiadającego o losach młodego Nathana Drake’a. Możemy na nim zobaczyć widowiskowe sceny prezentujące przede wszystkim głównych bohaterów (Tom Holland oraz Mark Wahlberg). Opinie społeczności na temat trailera są jednak dosyć mieszane.



Uncharted - pierwszy zwiastun filmu

Od dłuższego czasu w sieci krążyły doniesienia na temat tego, jak prezentować się będzie filmowa adaptacja gier z serii Uncharted. Każdy ciekawił się jak wypadnie Tom Holland i czy w ogóle Sony Pictures podoła wyzwaniu. Wczoraj mieliśmy do czynienia z wyciekiem pierwszego zwiastuna, lecz dopiero teraz zdecydowano się na jego oficjalną publikację.



Na łamach ponad dwóch minut materiału ujrzeć możemy zlepek scen ukazujących Nathana Drake’a (Tom Holland) oraz Sully’ego (Mark Wahlberg) podczas różnych przygód. Całość prezentuje niezwykle dynamicznie, co sugeruje, że musimy przygotować się na dosyć szybkie kino akcji. Warto też pamiętać, iż sam film nie będzie wiernie odwzorowywał tego, co działo się w serii gier.







Mamy mieć do czynienia z akcją osadzoną wiele lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części cyklu. Tutaj jednak pojawia się zarzut społeczności, bowiem w zwiastunie ewidentnie widać momenty zaczerpnięte z trzeciej i czwartej odsłony, co niezbyt podoba się graczom. Dodatkowo wciąż pojawiają się negatywne opinie o wyborze Toma Hollanda do roli Nathana Drake’a.



Kinowa premiera filmu Uncharted odbędzie się w lutym 2022 roku. Do tego czasu niewątpliwie doczekamy się jeszcze szeregu przecieków i zwiastunów. Warto więc być dobrej myśli.



Zdania fanów są podzielone.