Rusza wielka loteria InPost. Do wygrania m.in. PlayStation 5 i samochód elektryczny

Warto się zainteresować.

Loteria InPost potrwa kilka miesięcy

Źródło: InPost

Źródło: InPost

Źródło i foto: InPost

InPost rozpoczęło kolejną edycję wielkiej loterii. Za szybkie odebranie paczek z Paczkomatów będzie można zgarnąć szereg przedmiotów pokroju zestawów klocków, gier planszowych czy konsol PlayStation 5. Nagrodą główną z kolei jest samochód elektryczny Nissan Leaf.Konkursy organizowane przez InPost nie są żadną nowością. Ten operator logistycznie regularnie decyduje się na przygotowanie promocji zachęcających do np. kupowania konkretnych przedmiotów czy szybszego wyjmowania przesyłek z Paczkomatów. Tym razem mamy do czynienia z drugim przypadkiem.Ruszyła bowiem wielka loteria InPost, której celem jest zmotywowanie konsumentów do nie zwlekania z odbiorem paczek. Jakie są zasady konkursu?Wtedy udaj się na dedykowaną stronę i wpisz 4 ostatnie cyfry numeru przesyłki i ją zarejestruj. Natychmiastowo zostanie wyświetlona informacja o wygranej lub jej braku.No właśnie – co można wylosować? W puli znajduje się 3000 zestawów klocków Sortownia InPost,, 50 gier planszowych Kingdomino, 20 rowerów elektrycznych Zipro One S Gold, 40 opasek Xiaomi Mi Band 6 oraz 20 hulajnóg elektrycznych Xiaomi. Nagrodą główną jest z kolei– losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń.To nie wszystko. Każda osoba, która zarejestruje paczkę na stronie loterii, zgarnie. Mowa tu o darmowym dostępie do. Promocja potrwa. Jest więc dużo czasu na wzięcie udziału w konkursie.Dodatkowo warto wspomnieć, że wykonując kilka akcji można zwiększyć swoje szanse.Jeden dodatkowy los przyznany zostanie także jeśli wyrazisz zgodę marketingową podczas brania udziału w loterii.