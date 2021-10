Dbrand przywraca do sprzedaży panele boczne PlayStation 5. Nieco je jednak zmieniono

Szybki powrót.

Darkplates 2.0 to odpowiedź na groźby Sony

Źródło: Dbrand

Czy macie pojęcie, przez ilu prawników musieliśmy przejść, aby znaleźć takich, którzy byliby skłonni podjąć się sprawy Darkplates? Podpowiemy wam: odpowiedź leży na dnie jeziora Ontario. Okazuje się, że nasi nowi prawnicy mogą zająć się albo zarzutami o morderstwo, albo sprawą Darkplates... ale nie obydwoma. Być może do końca roku trafimy do więzienia o zaostrzonym rygorze, ale przynajmniej wasze PlayStation 5 będzie miało niezaprzeczalnie oryginalny wygląd.

Firma Dbrand zaprezentowała nowe panele boczne do konsoli PlayStation 5 – zaledwie kilka dni po otrzymaniu groźby pozwu od Sony. Tym razem jednak zmieniono nieco ich wygląd oraz postarano się o wycięcie specjalnego otworu wentylacyjnego. Wszystko to w celu uniknięcia kolejnych problemów i oskarżeń o naruszenie licencji.Dosłownie wczoraj (18.10) informowaliśmy Was o wycofaniu ze sprzedaży Darkplates , czyli nieoficjalnych paneli bocznych PlayStation 5. Ich twórcy w dosadny sposób wypowiedzieli się wtedy o polityce Sony i przy okazji zapowiedzieli rychły powrót swoich produktów. Cóż – chyba nikt nie spodziewał się, że stanie się to już następnego dnia.od Dbrand. Podobno pracowano nad nimi od września i zatrudniono nawet do tego celu kilku prawników, którzy mieli ocenić czy nowy projekt jest w pełni zgodny z prawem i zapisami licencyjnymi Sony. Chyba wychodzi na to, że tak, bo właśnie ruszyła jego przedsprzedaż. Czym się różni od poprzedniej odsłony?Przede wszystkimi nie wystają za podstawową bryłę urządzenia tak, jak ich oficjalny odpowiednik. Dodatkowo. Dzięki temu konsola ma rejestrować mniejsze temperatury i działać nieco płynniej. Część osób zarzuca jednak, że tego typu zabieg zaburzy pracę chłodzenia oraz spowoduje problem z gromadzeniem się kurzu wewnątrz sprzętu.Darkplates 2.0 występują. Za taką przyjemność należy zapłacićlub 69 dolarów po zakończeniu promocji. To oczywiście nie jest najważniejsze. Kluczem okazuje się walka Sony i twórcy przedsięwzięcia tego nie kryją.Widać to już po samym sloganie „szach mat, prawnicy” oraz komentarzu na oficjalnej stronie:Podobno wszystkie zmiany wprowadzone w panelach zniwelowały szansę na jakiekolwiek roszczenia ze strony Sony. Osobiście nie byłbym tego pewien, lecz niewątpliwie akcja Dbrand zasługuje na swego rodzaju uznanie. Mało kto odważyłby się aż tak „droczyć” z ogromnym koncernem.