Panele boczne PlayStation 5 znikają ze sprzedaży. Sony zagroziło ich twórcom pozwem

Kontrowersyjna sytuacja.

Darkplates znikają z sieci. Nie kupisz już paneli bocznych PS5

Źródło: Dbrand (via Kotaku)

Postanowiliśmy podporządkować się żądaniom terrorystów... na razie. Podczas gdy mocno wierzymy w prawo konsumenta do dostosowywania i modyfikowania swojego sprzętu za pomocą komponentów z rynku wtórnego, wasze Darkplates są teraz przedmiotem kolekcjonerskim. Wiecie jak to się mówi - albo umrzesz jako posiadacz Darkplates, albo będziesz żył wystarczająco długo, aby zobaczyć siebie jako skalpera. Kończąc, pierdolcie się, a zwłaszcza pierdolcie Sony. Do usłyszenia wkrótce.





Źródło: Dbrand

Firma Dbrand po niemalże roku zawiesiła sprzedaż nieoficjalnych paneli bocznych do konsoli PlayStation 5. Powodem okazała się groźba pozwu prosto od Sony. Korporacja zdecydowała się przy okazji na przesłanie kilkustronicowego listu wyjaśniającego powody nielegalności tego typu produktów na rynku.Sony zdecydowało się na stworzenie wyłącznie jednej wersji kolorystycznej PlayStation 5 – białej. Nie ma co się więc dziwić, że części fanów się to najzwyczajniej w świecie nie spodobało. Byli bowiem przyzwyczajeni do czarnych edycji sprzętów od japońskiego producenta. W końcu postanowili zacząć działać na własną rękę.Powstało kilka pomniejszych firm, które rozpoczęły produkcję nieoficjalnych paneli bocznych PlayStation 5. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Sony – już w 2020 roku zmuszono kilku twórców do zaprzestania działalności.i – co by nie mówić – utrzymało się na rynku dosyć długo.W tym internetowym sklepie można było kupić. Miały one zmienione jednak zmieniony wewnętrzny wzór tak, by nie łamał on znaku towarowego zastrzeżonego przez Sony Interactive Entertainment. Cóż, koncern postanowił w końcu interweniować i wystosowałFirma zastosowała się do prośby, lecz obiecała, że mamy do czynienia wyłącznie z tymczasowym stanem rzeczy. Dodatkowo w dosyć dosadny sposób wyraziła się o decyzji Sony:Wiele osób sądzi, że Sony już wkrótce planuje zapowiedzieć własne panele boczne PlayStation 5 w różnych wariantach kolorystycznych i dlatego nagminnie blokuje ich nieoficjalne wersje. Cóż, pozostaje uzbroić się w cierpliwość.