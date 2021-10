Ile Netflix zarobi na Squid Game? Kwota powala

Będzie 2 sezon?





fot. Vadim Bogulov - Unsplash

Serwisowi Bloomberg udało się dotrzeć do tajnych dokumentów Netflixa, które zazwyczaj trzymane są pod kluczem. Okazuje się, że serial Squid Game zarobił kupę pieniędzy - zaledwie chwilę po swojej premierze. Wspomniane dokumenty zdradzają, iż produkcję Netflixa obejrzało już 130 milionów osób.Squid Game kosztował nieco ponad 21 milionów dolarów, a zarobił już… około 900. Netflix nie zdradził jednak szczegółów tego, co wpływa na tak wysoką wycenę wchodzącą w skład wyników finansowych firmy.Analitycy i eksperci zwracają uwagę, że koszty wyprodukowania Squid Game były naprawdę niskie - to zaledwie 21 milionów dolarów. Produkując serial na terenie Stanów Zjednoczonych, które wymagają większych nakładów na gaże oraz gdzie studia pracują zgodnie z przepisami związkowymi, stworzenie Squid Game kosztowałoby Netflixa… 10 razy więcej.Do tej pory Netflix publikował dane, które pokazywały, ilu użytkowników obejrzało przynajmniej dwie minuty programu - ale nigdy nie ujawnia, ile osób ogląda do końca. Aż do teraz. Nowy raport pokazuje, iż Netflix szacuje, że 89 proc. widzów, którzy zaczęli oglądać Squid Game oglądało serial przez co najmniej 75 minut - to więcej niż jeden odcinek.23 dni od premiery, Squid Game miało obejrzeć ponad 100 milionów osób , spędzając 1,4 miliarda godzin na śledzeniu rozgrywki.Dane, do których dotarł Bloomberg wyglądają naprawdę ekscytująco i pokazują, że Netflix ma apetyt na tworzenie międzynarodowych produkcji, a nie skupianie się tylko i wyłącznie na samych Stanach Zjednoczonych. W przypadku Squid Game, odbiorcy zostali także zaskoczeni efektem “świeżości”, który będzie się jeszcze chwilę utrzymywał.Netflix zagroził Bloombergowi prawnikiem, jednak zapewne na tym się skończy. Dane, które trafiły do sieci pokazują skalę, jaką mogą osiągnąć topowe seriale platformy.Czy tak samo będzie też z nadchodzącymi grami mobilnymi spod szyldu Netflixa?Źródło: Gizmodo / fot. Vadim Bogulov - Unsplash