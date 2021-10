Facebook rozwija branżę VR. Firma zatrudni 10 tys. pracowników w Europie, także w Polsce

Ambitne plany.

Facebook tworzy "metawersum" i zatrudnia 10 tys. osób

Źródło: Facebook

Źródło i foto: Facebook

Facebook ogłosił plany dotyczące zatrudnienia łącznie 10 000 pracowników w kilku europejskich państwach. Będą oni pracować nad internetowym metawersum – projektem wykorzystującym technologie VR oraz AR, który docelowo ma zmienić postrzeganie współczesnego internetu. Koncern daje sobie pięć lat na znalezienie tysięcy osób chętnych do rozwoju przedsięwzięcia.Mark Zuckerberg jest święcie przekonany, że rozszerzona i wirtualna rzeczywistość to technologie, które w przyszłości zrewolucjonizują wirtualny świat. Dowodem na to są nieustanne dążenia do rozwoju projektów bazujących na VR i AR – nawet jeśli niezbyt się to na razie opłaca.Ogólnie rzecz biorąc możemy to definiować jako. Ten koncept wiele razy pojawiał się już chociażby na łamach popkulturowych dzieł pokroju Matrixa, Ready Player One czy DC Comics. Co jeśli przenieść to przedsięwzięcie do naszej rzeczywistości?Facebook chce to uczynić – kieruje się przy tym ideą „stworzenia większego poczucia wirtualnej obecności i sprawieniu, że interakcja online stanie się znacznie bliższa doświadczeniu tej osobistej”. Nowy projekt stanowić ma też przyszłość mobilnego internetu i szeroko pojętego internetowego społeczeństwa. Wszystko ma bazować na technologii VR i AR.Do tego trzeba mieć jednak zasoby i ludzi. To pierwsze niewątpliwie Facebook posiada, lecz na znalezienie pracowników daje sobie pięć lat. W tym czasie chce odnaleźć w Europie, które zasilą szeregi koncernu i wspomogą projekt „metawersum”. Ma to być dowód na zaufanie dla „siły europejskiego przemysłu technologicznego i potencjału europejskich talentów technologicznych”.Szczegóły nie są jeszcze znane, lecz wymieniono już listę państw znajdujących się na liście. Społecznościowy gigant zacznie poszukiwania. Dokładnie tak – nasz kraj również stanowi obiekt zainteresowania Facebooka. Dodatkowo koncern chce nawiązać współpracę z poszczególnymi rządami, by ewentualnie pomogły w rozwoju projektu i znalezieniu ludzi.Osobiście jestem niezwykle ciekaw, co wyniknie z planów Facebooka.