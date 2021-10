Świnia z Minecrafta zbudowana przez YouTubera. Rozpędza się do 30 km/h

Kreatywny projekt.



YouTuber prowadzący kanał o nazwie Electo zdecydował się skonstruowanie pojazdu wyglądającego jak świnia z gry Minecraft. Całość wykonana została z drewna oraz zasilona kilkunastoma bateriami. Dodatkowo część elementów influencer wydrukował przy pomocy drukarki 3D. Jak prezentuje się ten projekt?



YouTuber zbudował świnię z Minecrafta, która... działa!

Społeczność graczy Minecraft jest



Na taki krok zdecydował się Thomas, mężczyzna prowadzący kanał Electo na portalu YouTube. Znany on jest z tworzenia dziwacznych i kreatywnych projektów. Na jego profilu znajdziemy chociażby… działającego Impostora z gry Among Us czy wybuchającego Creepera z Minecrafta. Teraz zabrał się za kolejne ciekawe przedsięwzięcie.



Mowa o pojeździe w kształcie świni z Minecrafta, która podąża za wędką z marchewką (wykrywa ją czujnik ruchu na podczerwień). YouTuber stworzył ją przede wszystkim z drewna, baterii oraz szeregu elementów wydrukowanych na drukarce 3D. Największy problem stanowiły kółka umożliwiające bezpieczne skręcanie. Tak naprawdę większość kwestii mechanicznych udało się zrealizować dopiero po kilku próbach. W końcu jednak wyszło.



YouTuber prowadzący kanał o nazwie Electo zdecydował się skonstruowanie pojazdu wyglądającego jak świnia z gry Minecraft. Całość wykonana została z drewna oraz zasilona kilkunastoma bateriami. Dodatkowo część elementów influencer wydrukował przy pomocy drukarki 3D. Jak prezentuje się ten projekt?Społeczność graczy Minecraft jest niezwykle kreatywna i raczej z tym stwierdzeniem trudno nawet dyskutować. Dosyć często możemy usłyszeć przecież o ogromnych przedsięwzięciach zrealizowanych w kultowym już sześciennym świecie. Sprawa ma się jednak nieco inaczej, gdy ludzie próbują przenieść grę do rzeczywistości.Na taki krok zdecydował się Thomas, mężczyzna prowadzący kanał Electo na portalu YouTube. Znany on jest z tworzenia dziwacznych i kreatywnych projektów. Na jego profilu znajdziemy chociażby… działającego Impostora z gry Among Us czy wybuchającego Creepera z Minecrafta. Teraz zabrał się za kolejne ciekawe przedsięwzięcie., która podąża za wędką z marchewką (wykrywa ją czujnik ruchu na podczerwień).Największy problem stanowiły kółka umożliwiające bezpieczne skręcanie. Tak naprawdę większość kwestii mechanicznych udało się zrealizować dopiero po kilku próbach. W końcu jednak wyszło.