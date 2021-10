Drugi sezon Wiedźmina z bardziej liniową fabułą. Poznaliśmy szereg nowych szczegółów

Możemy spodziewać się mrocznego klimatu.





Czego możemy spodziewać się w drugim sezonie Wiedźmina?

Henry Cavill, Freya Allan oraz Lauren Schmidt Hissrich udzielili wywiadu dla magazynu „Sci-Fi and Fantasy”. Na jego łamach opowiedzieli o szczegółach nadchodzącego sezonu serialu „Wiedźmin”. Jak się okazuje, będzie on mroczniejszy od poprzedniego. Spodziewać się możemy również nieco bardziej liniowej fabuły, z czego zapewne ucieszy się część osób.Premiera drugiego sezonu „Wiedźmina” od Netflixa odbędzie się już 17 grudnia. Do tej pory doczekaliśmy się kilku zwiastunów zbliżających się odcinków. Wiadomo, że skupią się one bardziej na postaci Ciri – akcja rozgrywać się będzie również w Kaer Morhen, gdzie pojawią się inni wiedźmini (m.in. Vesemir). Na co jeszcze muszą przygotować się fani? Właśnie się tego dowiedzieliśmy.W magazynie „Sci-Fi and Fantasy” pojawił się wywiad z kilkoma aktorami (Henry Cavill oraz Freya Allan) oraz showrunnerką serialu, Lauren Schmidt Hissrich. Przypomniano o najważniejszych założeniach produkcji oraz podzielono się szeregiem informacji dotyczących drugiego sezonu. Przede wszystkim– „Krwi elfów”. Nie zabraknie oczywiście nawiązań do opowiadań. Wszystko jednak w bardziej liniowej formie – pożegnamy się więc raczej z czasowymi przeskokami znanymi z pierwszego sezonu.Uznano, że do opowieści pasować bardziej będą te mroczne kwestie opisane przez Sapkowskiego. DlategoZapowiedziano jednak, iż całość będzie przełamywana przez specyficzne poczucie humoru Geralta. Trochę inaczej ma się sprawa z potworami, z których część została umieszczona w fabularnych momentach specjalnie na potrzeby serialu. Znajdzie się więc nieco odstępstw od książkowego odpowiednika.Jak to jednak było w przypadku prozy Sapkowskiego,, czyli swojego dziecka niespodzianko. Przez wszystkie nadchodzące odcinki zauważymy stopniowo zwiększające się uczucie pomiędzy bohaterami. To oczywiście na plus – na łamach książek Geralt także nie pałał do dziewczynki od razu ojcowską miłością.Poza tym. Tutaj także zajdą pewne zmiany – Hissrich przyznała bowiem, że niektóre kwestie muszą zostać dopowiedziane samodzielne. Mowa tu między innymi o próbie przedstawienia tego, co robiła czarodziejka pomiędzy bitwą pod Sodden a ponownym spotkaniem z Geraltem. Twórcy wyciągnęli wszystko co możliwe z oryginału i dodali „trochę od siebie”. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Oczywiście– także tych, których w książkach próżno szukać. Skupiono się na przedstawieniu ich emocji i ogólnie pojętej „wiedźmińskości”. Ten element budzi największe kontrowersje wśród społeczności. Nie ma zresztą co się dziwić.Przypominamy, żena platformie Netflix. Zapewne do tego czasu doczekamy się jeszcze kilku zwiastunów i poznamy więcej szczegółów.