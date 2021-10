Fortnite z własnym filmem? Epic Games może mieć takie plany

To może być ciekawy projekt.





Film "Fortnite" może już powstawać

Epic Games podobno prowadzi rozmowy z byłymi pracownikami wytwórni Lucasfilm na temat kinowego filmu na podstawie gry Fortnite. Mężczyźni zostali zatrudnieni w firmie na początku bieżącego roku do działu „projektów specjalnych”. Coś może więc być na rzeczy.Fortnite to gigant, który zamieszał nie tylko na rynku gier z gatunku battle royale, ale w szeroko pojętej popkulturze. W produkcji pojawiły się przecież postacie z przeróżnych uniwersów – Marvel, Star Wars czy DC Comics to wyłącznie kilka przykładów z szerokiej listy współprac. Dlaczego by więc nie stworzyć filmu opartego o tę grę?Jak informuje serwis The Information, Jason McGatin –Oficjalnie zatrudniony jest w dziale do „projektów specjalnych”. Co więcej, powstać ma specjalne studio wewnętrzne zajmujące się produkcjami filmowymi.Na razie jednak nie wiadomo nic na temat takiego projektu –Doniesienia są nieoficjalne, lecz brzmią wiarygodnie. Epic Games lubuje się przecież w kinowych zwiastunach kolejnych sezonów Fortnite, w których powtarzają się ikoniczne już postacie pokroju Łyby czy Bananka.Kolejną poszlaką może być. Mowa tu chociażby o Dota: Dragon’s Blood czy Arcane. Cóż – wiele fanów Fortnite z pewnością chętnie poszłaby do kina czy włączyłaby Netflixa dla samodzielnej historii z lubianymi bohaterami. Jedyne co teraz im pozostaje to czekanie na kolejne plotki bądź ogłoszenia ze strony Epic Games.Źródło: The Informator GRY-OnLine / Foto. Epic Games