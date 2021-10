Amazon Prime w Polsce! Filmy, seriale i darmowa wysyłka w szokująco niskiej cenie

Tego się nie spodziewaliśmy.

Amazon Prime w Polsce - ceny

Ależ informacja. W Polsce nareszcie zadebiutował program Amazon Prime. W ramach jednej, jak się okazuje szokująco niskiej opłaty, korzystać można z serwisu Prime Video - czyli całą masą filmów, serial - oraz cieszyć się błyskawiczną, darmową wysyłką z platformy sprzedażowej Amazon.pl. Czy to wszystko? Nie, bowiem w cenie jest też dostęp Amazon Prime, w skład którego wchodzi między innymi darmowa subskrypcja Twitch.tv. To gigantyczny cios wymierzony przez firmę Amazon nie tylko w Netflixa, ale nawet polskie Allegro. Dlaczego? Zobaczcie tylko na cenę.Cena Amazon Prime w Polsce wynosi zaledwie 49 złotych za rok . Dobrze przeczytałeś. Za równowartość jednego miesiąca dostępu do Netflixa otrzymasz roczny dostęp nie tylko do platformy VOD z naprawdę fajnymi produkcjami, w tym Amazon Originals dostępnych tylko na niej, ale też do szybkich wysyłek z polskiego Amazona. Sztos. Oferowany jest też pakiet w cenie 10,99 złotych za miesiąc korzystania, ale powiedzmy sobie szczerze: nie warto go kupować.