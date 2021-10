Netflix wzbogacił się właśnie o ponad 110 filmów i seriali. Sprawdź pełną listę

To się nazywa aktualizacja biblioteki.





Aktualizacja biblioteki Netflix - ponad 110 produkcji

Lista filmów i seriali:





Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa - 2015

Babe – świnka z klasą - 1995

Big Bang in Tunguska - 2008

Cast Away – poza światem - 2000

Champion 4: Walka o honor - 2016

City of God – 10 Years Later - 2013

Constantine - 2005

Córka Stalina - 2015

Dracula: Historia nieznana - 2014

Dziewczyna z ekstraklasy - 2010

Eagle Eye - 2008

Gniew tytanów - 2012

Hugo i jego wynalazek - 2011

Idealnie dobrani - 2016

Iwan Groźny - 2014

Ja, ty i on - 2006

Jak stracić chłopaka w 10 dni - 2003

Jestem na tak - 2008

Jumanji - 1995

Jądro Ziemi - 2003

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe - 2009

Kobieta na skraju dojrzałości - 2011

Król Skorpion - 2002

Księżniczka łabędzi - 1994

Lot - 2012

Mali agenci 2: Wyspa marzeń - 2002

Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd - 2003

Mali agenci - 2001

Miłość na zamówienie - 2006

Niesamowity Hulk - 2008

Niezłomny - 2014

Ochroniarz - 2017

Państwo młodzi: Chuck i Larry - 2007

Podwójne zagrożenie - 1999

Projekt X - 2012

Pszczółka Maja - 2012

Rango - 2011

Sausage Party - 2016

Sekretne życie zwierzaków domowych - 2016

Smerfy: Poszukiwacze Zaginionej Wioski - 2017

Szefowie wrogowie - 2011

Słaby punkt - 2007

Tammy - 2014

Terminal - 2004

The Dirty Picture - 2011

To - 2017

W ciemność. Star Trek - 2013

W rodzinie - 2017

We Are Pregnant - 2016

Witamy na Hawajach - 2015

Współlokatorka - 2011

Wszystko za życie - 2007

Zjawa - 2015

xXx: Następny poziom - 2005

Alvin i wiewiórki 2 - 2009

Alvin i wiewiórki 3 - 2011

Alvin i wiewiórki - 2007

Attila - 2020

Bloodshot - 2020

Bridgertonowie – Afterparty - 2021

Byle do wiosny - 1989

Cobra Kai – Afterparty - 2021

Dawne rytuały - 2020

Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze – Afterparty - 2021

Dom z papieru: Od Tokio do Berlina [S01E01] - 2021

Domek w górach - 2019

Dziewczyna z sąsiedztwa - 2004

Ilu miałaś facetów? - 2011

Imperium przepychu – Afterparty - 2021

Jörg Neblung: Agent piłkarski - 2012

Kapitan Rob i tajemnica profesora Lupardiego - 2007

King of Boys 2: Część 1 - 2021

Kod wart miliardy dolarów – za kulisami - 2021

LOL Surprise: Film - 2021

Lee i Cindy C - 2015

Mira - 1971

Najczarniejsza godzina - 2011

Najgroźniejszy człowiek Europy: Otto Skorzeny w Hiszpanii - 2020

Naprawdę miłość - 2020

Niezwykły dziennik Anne Frank - 2015

Nneka The Pretty Serpent - 2020

Oats Studios [10 odcinków] - 2017

Okruszek - 1999

Pietje Bell 2: Polowanie na koronę carów - 2003

Pitbull. Nowe porządki - 2016

Plastic Cup Boyz: Laughing My Mask Off! [3 odcinki] - 2021

Prawdziwa jazda 2 - 2016

Quam's Money - 2020

Scott Lindgren: Z nurtem życia - 2021

Sitting in Limbo - 2020

Snajper: Dziedzictwo - 2014

Tatuaż - 2003

The Circle – Francja [12 odcinków] - 2020

The Grudge: Klątwa - 2020

The Wiggles [17 odcinków] - 1998

Thunderbirds - 2004

Tru: Bajkowe opowieści [8 odcinków] - 2020

Układ Słoneczny: Tajemnice Wszechświata - 2014

W głębi lasów deszczowych [2 odcinki] - 2009

W otchłani lęku - 2019

W poszukiwaniu bomby atomowej Hitlera - 2015

Walka o Biały Dom: Historyczne wyścigi o prezydenturę - 2016

Wallacea: Wyprawa do kolebki życia pod wodą - 2007

Wieczne Pompeje - 2019

Wieczór z Mattem Monro - 2005

Wielki Kaukaz - 2014

Wszyscy razem, śladem Blue! [19 odcinków] - 2019

Wyścig z czasem - 2011

Władcy wszechświata: Objawienie – Aftershow [S01E01] - 2021

Zjawa: Sprawa Carlosa DeLuny - 2021

Znalezisko z Fajstos: Między prawdą a fałszem - 2016

Ślubne wojny - 2009

Żyjmy długo i szczęśliwie - 2020

Sparks - 2016

Netflix w przeciągu ostatniego tygodnia dodał do swojej biblioteki 114 filmów i seriali, których próżno było szukać na październikowej rozpisce . Na liście znajduje się sporo tytułów z odnowionymi licencjami, lecz nie brakuje także kilkudziesięciu zupełnie nowych treści wcześniej niedostępnych na platformie.Oferta platform streamingowych zmienia się niezwykle dynamicznie i często towarzyszy temu odrobina chaosu. Użytkownicy bowiem rzadko kiedy mają okazję na przygotowanie się w pełni na to, co przyjdzie im zobaczyć chociażby na Netflixie. Za przykład niech posłuży ogromna aktualizacja biblioteki usługi, która właśnie miała miejsce. Jej subskrybenci otrzymali właśnie dostęp do grubo ponad setki filmów i seriali – z czego większość nie była zapowiedziana.Ponownie na Netflixie oglądać można chociażby „Cast Away – poza światem”, „Zjawę” czy „W rodzinie”. Jeśli chodzi o nowości, to warto zainteresować się dodatkowymi odcinkami „Domu z papieru” czy „Cobra Kai – Afterparty”. Pełną listę produkcji dodanych w przeciągu ostatniego tygodnia znajdziesz poniżej – wraz z datami premier.Oczywiście warto pamiętać, że część z powyższych tytułów może prędzej czy później z Netflixa zniknąć. Jeśli nastąpią kolejne poważne roszady w bibliotece platformy, to oczywiście nie omieszkamy Was o nich poinformować.