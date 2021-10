Tak dużego zestawu Lego jeszcze nie było. Oto Lego Titanic

Stwórz replikę słynnego statku.

Lego 10294 Titanic, czyli 9090 klocków w zestawie

Na przestrzeni lat firma Lego wydała wiele zestawów klocków, które uzyskały miano kultowych. Takie zestawy to na przykład Sokół Millennium, Zamek Hogwart, Gwiazda Śmierci, rakieta Apollo Saturn V czy Batmobil. Teraz zaprezentowała ona kolejny zestaw, który z pewnością do nich dołączy. Jest to największy zestaw klocków Lego w historii, a pozwala on na ułożenie repliki słynnego… Titanica.Pod względem liczby klocków w zestawie Lego Titanic przebija poprzedni rekordowy zestaw – Lego Koloseum – o 54. Lego Titanic zawiera aż na 9090 klocków, podczas gdy Koloseum składa się na 9036 klocków. Wyobraź sobie, jak długo musi trwać jego składanie.Długość repliki Titanica po złożeniu wynosi aż 135 centymetrów. Zatem, jeśli zdecydujesz się na zakup nowego zestawu Lego, będziesz musiał przygotować z myślą o nim całkiem sporo miejsca.