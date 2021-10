Microsoft prezentuje akcesoria na 20-lecie marki Xbox. Wyglądają świetnie

Kontroler i zestaw słuchawkowy.





20-lecie marki Xbox - co specjalnego przygotowano?

Źródło: Xbox

Źródło: Xbox

Źródło: Razer

Źródło: Xbox

Razer Źródło i foto: Xbox

Marka Xbox obchodzi właśnie swoje dwudzieste urodziny i Microsoft zdaje się coraz częściej o tym przypominać. Zapowiedziano bowiem właśnie dwa świetnie wyglądające akcesoria do konsol giganta – mowa oczywiście o przezroczystym kontrolerze oraz headsecie. Dodatkowo swoją cegiełkę do obchodów dołożyła firma Razer.Dopiero co informowaliśmy Was o współpracy zawiązanej między Microsoftem a Adidasem , a koncern już zapowiedział kolejny punkt imprezy organizowanej pod hasłem „20 lat wspólnego grania”, które oznacza oczywiście uniwersalność sprzętów sygnowanych logiem Xbox. Co dokładnie przygotowano?Przede wszystkim mowa o. Wzbogacono go również o zielone akcenty – te wśród wielu osób niewątpliwie wywołają nostalgiczne wspomnienia. Znajdą się one na przycisku Xbox, uchwytach czy wokół D-pada. Nie obędzie się również bez logo symbolizującego 20-lecie marki.Poza tym kontroler nie różni się niczym od tego, dołączanego do Xbox Series X|S. Tym samym bez problemu połączymy go zarówno z next-genowym sprzętem, jak i z Xbox One, komputerem z Windows 10 czy urządzeniem z Androidem oraz iOS. Premiera akcesorium odbędzie się 15 listopada, a jego cena wyniesiePrzygotowano również. O tym zestawie słuchawkowym pisaliśmy szerzej w innym wpisie. Podobnie jak kontroler, wyróżnia się on wyłącznie transparentnym plastikiem na nausznikach i zielonymi elementami. Także przywodzi na myśl pierwszą konsolę Xbox. Cena? 69,99 dolarów.Teraz warto przejść do propozycji od Razera -. Jest ona zaprojektowana w identycznych kolorach, co wyżej widoczne akcesoria, co świetnie ze sobą współgra. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy nastąpi jej premiera (lecz najprawdopodobniej również 15 listopada). Cena również nie jest znana.Poza tym postarano się o. Jeśli więc jesteście ogromnymi fanami marki i chcecie się tym pochwalić, to nie pozostaje nic innego, jak odwiedzić sklep Microsoftu, i czekać na 15 listopada. Wtedy też nastąpi premiera merchu.Nie da się ukryć, że wszystkie rocznicowe przedmioty prezentują się po prostu… estetycznie – zwłaszcza kontroler. Warto oczywiście mieć na uwadze, iż. Ich zapas szybko się więc wyczerpie.