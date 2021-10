Microsoft i Adidas prezentują gamingowe buty. Inspirowane są pierwszą konsolą Xbox

Wyglądają dosyć interesująco.

Xbox x Adidas to nietypowa, ale ciekawa współpraca





Źródło: Xbox x Adidas

Microsoft ogłosił właśnie globalną współpracę z firmą Adidas. Jej pierwszym owocem są buty inspirowane Xboxem z 2001 roku - wszystko to z okazji obchodów 20-lecia istnienia marki. Obuwie nie będzie dostępne w sklepach, otrzyma je wyłącznie kilka osób, które wygrają nieogłoszony jeszcze konkurs. Mimo to warto zainteresować się tym projektem.Jeśli śledzicie akcje marketingowe i promocyjne marki Xbox, to z pewnością wiecie, że to nie pierwsza kolaboracja z Adidasem. Na rynku ukazały się już buty inspirowane sprzętem od Microsoftu, lecz nie były one zbytnio wyjątkowe. Te właśnie zaprezentowane mogą wzbudzić o wiele silniejsze emocje – już tłumaczymy dlaczego.Właśnie z tej okazji przygotowanonawiązujące kolorystyką do kultowego już urządzenia. Poza samą barwą, na języku pojawi się. Nie mamy więc do czynienia z przytłaczającym designem, co zdecydowanie należy uznać za plus. Same buty mogą się komuś spodobać, a komuś nie – to już kwestia gustu.Produktu nie będzie można jednak kupić.którego zwycięzcy otrzymają właśnie buty przygotowane z okazji 20-lecia marki Xbox. Przy okazji opublikowano naprawdę interesujący zwiastun obuwia zrealizowany w typowym dla tamtejszych lat klimacie. Zresztą, zobaczcie sami: