Na jakim sprzęcie najczęściej grają millenialsi? Nie uwierzycie

Jak wygląda współczesny gracz?





fot. Onur Binay - Unsplash

Firma badawcza Tapjoy opublikowała nowy raport, z którego wynika, że millenialsi mają bardzo ciekawy nawyk związany z szeroko pojętym graniem. Okazuje się bowiem, że to pokolenie jest jednym z największych konsumentów gier mobilnych i gra na smartfonach i tabletach częściej niż na jakiejkolwiek innej platformie. Jak ta sytuacja wygląda w liczbach? Zobaczcie sami.Raport Tapjoy jest częścią serii o nazwie Modern Mobile Gamer. W sieci znajdziemy kilka wersji tego raportu - skupia się on nie tylko na graczach, ale również rodzicach. Najnowsza publikacja koncentruje się z kolei na osobach urodzonych pomiędzy 1981 a 1996 rokiem - tak zwanych millenialsach. Okazuje się, że 82 proc. millenialsów gra na swoich smartfonach. Wykorzystanie komputerów osobistych oraz konsol jest mniejsze. Co ciekawe, raport Tapjoy pokazuje także, że gramy w gry mobilne praktycznie codziennie i… instalujemy niektóre z nich przy wykorzystaniu reklam.Na granie na smartfonach miała wpływ także sama pandemia. 73 proc. przepytanych osób przyznało się, że pandemia COVID-19 spowodowała u nich chęć zainstalowania nowej gry mobilnej, a 59 proc. pobrało nowe aplikacje służące do cyfrowej rozrywki. I to jeszcze nie koniec.Okazuje się, że 73 proc. pytanych millenialsów często wydaje pieniądze w wybranych grach mobilnych oraz korzysta z systemów mikropłatności - i to raz lub nawet cztery razy w każdym tygodniu. Co o tym sądzicie? Faktycznie w ostatnich latach popularność gier mobilnych bardzo mocno wzrosła. Swoje trzy grosze dorzucają tacy producenci, jak Microsoft czy Google , którzy chcą, abyśmy mogli strumieniować rozgrywkę bezpośrednio na smartfona, bez konieczności posiadania mocnej specyfikacji.Można spodziewać się, że w najbliższych latach popularność gier mobilnych będzie tylko i wyłącznie wzrastać. Ciekawe czy nadejdzie czas, kiedy będą one odpowiadały za większość rynku. To jednak nie stanie się w najbliższej perspektywie.Źródło: VentureBeat / fot. Jonas Leupe - Unsplash