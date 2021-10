CD Projekt zapowiada zmiany w organizacji pracy firmy

Zapowiedziano zmiany w organizacji pracy CD Projektu

Adam Kiciński, prezes CD Projekt, w wywiadzie dla portalu Bloomberg przedstawił szczegóły re-organizacji sposobu pracy w spółce. Zmiany zostają wprowadzone głównie z powodu niezbyt udanej premiery gry Cyberpunk 2077 w grudniu ubiegłego roku i chęci niepowtórzenia podobnych błędów w przyszłości.Chyba wszyscy gracze pamiętają moment debiutu Cyberpunka 2077. Konsumenci poczuli się zawiedzeni i oszukani przez deweloperów, którzy wypuścili na rynek produkt niedokończony i pełen błędów. Fatalny stan produkcji na konsole poprzedniej generacji przyczynił się nawet do jej wycofania z cyfrowego sklepu PlayStation Store. Proces naprawy gry wciąż trwa, lecz to nie jedyne kroki podjęte przez CD Projekt.Już pewien czas temu usłyszeć mogliśmy o zmianie organizacji pracy w CD Projekt. Zarząd postanowił opracować specjalny system, dzięki któremu produkcja gier będzie przebiegać o wiele sprawniej i łatwiej. Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnych decyzjach.Pandemia koronawirusa przyczyniła się do spadku tego elementu do zaledwie 7%.Poszczególne zadania podzielone mają zostać na pojedyncze etapy, które będą musiały zostać wykonane po kolei. Wtedy pracownik otrzyma kolejne zlecenie. Ma to przyczynić się do zmniejszenia chaosu i usprawnienia procesu tworzenia gier. Taki sposób pracy powoli jest już wdrażany i z każdym miesiącem ma obejmować coraz więcej osób.Zapowiedziano również zwiększenie przestrzeni do odpoczynku. Już teraz pracownicy mają dostęp do m.in. zajęć jogi, opcji wyjścia na spacer z psem czy stołówki. W przyszłości lista aktywności ma się zwiększyć tak, by osoby zatrudnione mogły np. zrelaksować się po niezbyt udanym zleceniu.Oczywiście nie zapomniano o projektach, które zostały już zapowiedziane.Dlatego też nie spodziewa się, że Cyberpunk 2077 w wersji na konsole nowej generacji będzie sprzedażowym hitem. Na razie celem spółki jest odbudowa poniesionych strat.Cóż, trudno na ten moment przewidzieć czy wprowadzane zmiany przyczynią się do faktycznego polepszenia systemu organizacji pracy. Jako konsumenci raczej tego nie odczujemy, ale miejmy nadzieję, że dzięki poprawkom w przyszłości otrzymamy na premierę bardziej dopracowaną grę od „Redów” niż Cyberpunk 2077.Źródło: Bloomberg, GRY-OnLine