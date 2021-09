Netflix – pełna lista październikowych premier. Pojawi się ponad 100 produkcji

Netflix prezentuje nowości na październik

Lista produkcji oryginalnych:





INSPECTOR KOO - WKRÓTCE NA NETFLIX!

ASTROLOGICZNY PRZEWODNIK PO ZŁAMANYCH SERCACH - WKRÓTCE NA NETFLIX!

CALL MY AGENT: BOLLYWOOD - WKRÓTCE NA NETFLIX!

DOM TAJEMNIC: ŚMIERĆ W BURARI - WKRÓTCE NA NETFLIX!

SPRZĄTACZKA - 01/10/2021

PAIK JONG-WON: SMAKI KOREI - 01/10/2021

SWALLOW - 01/10/2021

WINNI - 01/10/2021

THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT - 01/10/2021

RICHIE – KRÓL RAPU - 01/10/2021

DIANA: MUSICAL - 01/10/2021

COLONIA DIGNIDAD: ZŁOWROGA SEKTA - 01/10/2021

KOCIE WIEDŹMY - 01/10/2021

SCISSOR SEVEN: SEZON 3 - 03/10/2021

UPCOMING SUMMER - 03/10/2021

ON MY BLOCK: SEZON 4 - 04/10/2021

ESCAPE THE UNDERTAKER - 05/10/2021

SPORTOWE PRZEKRĘTY - 06/10/2021

ZEMSTA PIĘCIU SIÓSTR - 06/10/2021

TECHNICY-CUKIERNICY - 06/10/2021

MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA: BRAZYLIA - 06/10/2021

KOD WART MILIARDY DOLARÓW - 07/10/2021

SEXY BEASTS: SEZON 2 - 07/10/2021

PRETTY SMART - 08/10/2021

RODZINNY BIZNES: SEZON 3 - 08/10/2021

GRUDGE - 08/10/2021

MÓJ BRAT, MOJA SIOSTRA - 08/10/2021

STRASZNIE MROCZNE HISTORIE - 08/10/2021

FILM POKÉMON: SEKRETY DŻUNGLI - 08/10/2021

HOMETOWN CHA-CHA-CHA - 09/10/2021

BLUE PERIOD - 09/10/2021

KLUB OPIEKUNEK - 11/10/2021

ZA KULISAMI MUSICALU MALINCHE: DOKUMENT NACHO CANO - 12/10/2021

FILMY NASZEJ MŁODOŚCI: SEZON 3 - 12/10/2021

MIGHTY EXPRESS: SEZON 5 - 12/10/2021

KONWERGENCJA: ODWAGA W OBLICZU KRYZYSU - 12/10/2021

BRIGHT: SAMURAI SOUL - 12/10/2021

HIACYNT - 13/10/2021

BOGDAN BONER: EGZORCYSTA: SEZON 2 - 13/10/2021

BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ - 13/10/2021

ANOTHER LIFE: SEZON 2 - 14/10/2021

KOMEDIOWY WIECZÓR W PARYŻU - 14/10/2021

A WORLD WITHOUT - 14/10/2021

ZŁE DNI - 15/10/2021

ŚWIAT KARMY - 15/10/2021

ZAPOMNIANA BITWA - 15/10/2021

JA, TY, MY, ONI - 15/10/2021

REKSIN: ŻARŁACZNE HALLOWEEN - 15/10/2021

TY: SEZON 3 - 15/10/2021

MY NAME - 15/10/2021

LITTLE THINGS: SEZON 4 - 15/10/2021

MISFIT: SERIAL - 16/10/2021

W JAK MORDERSTWO - 19/10/2021

KOCI DOMEK GABI: SEZON 3 - 19/10/2021

NOCNE KŁY - 20/10/2021

8 RUE DE L’HUMANITÉ - 20/10/2021

ODNALEZIONE - 20/10/2021

TUT TUT AUTKA W PAGÓRKOWIE: SEZON 6 - 21/10/2021

SEKS, MIŁOŚĆ I GOOP - 21/10/2021

INSIDERS - 21/10/2021

LIFE'S A GLITCH WITH JULIEN BAM - 21/10/2021

KOMI CAN'T COMMUNICATE - 21/10/2021

ONE OK ROCK: FLIP A COIN – DOKUMENT - 21/10/2021

MORE THAN BLUE: SERIAL - 22/10/2021

WOJOWNICZA KSIĘŻNICZKA MAYA - 22/10/2021

SZALONE ŻYCIE DWUDZIESTOLATKÓW - 22/10/2021

YOO YOUNG-CHUL: MORDERCA W ŻÓŁTEJ PELERYNIE - 22/10/2021

MAŁY ZŁOŚLIWIEC - 22/10/2021

DYNASTIA: SEZON 4 - 22/10/2021

DZIKIE PRZYGODY WŚRÓD ZWIERZĄT - 22/10/2021

KORPORACJA KONSPIRACJA - 22/10/2021

LOCKE & KEY - 22/10/2021

SEX: UNZIPPED - 26/10/2021

SINTONIA: SEZON 2 - 27/10/2921

EFEKT HIPNOZY - 27/10/2921

LUIS MIGUEL – SERIAL: SEZON 3 - 28/10/2921

MOTYW ZBRODNI - 28/10/2921

MITOMANKA: SEZON 2 - 29/10/2921

COLIN W CZERNI I BIELI - 29/10/2921

MÓJ CZAS DLA CIEBIE - 29/10/2921

ARMIA ZŁODZIEI - 29/10/2921

POCZĄTEK ŚWIATA - 29/10/2921

Lista produkcji na licencji:





KRONIKI SEINFELDA: SEZON 1 – 9 - 01/10/2021

LEGALNA BLONDYNKA - 01/10/2021

LEGALNA BLONDYNKA 2 - 01/10/2021

PROSTA HISTORIA - 01/10/2021

FLASH: SEZON 6 - 01/10/2021

UPADEK KRÓLESTWA: SEZON 4 - 01/10/2021

MAD MAX - 01/10/2021

MAD MAX 2 - WOJOWNIK SZOS - 01/10/2021

WIEDŹMY - 01/10/2021

INWAZJA - 01/10/2021

PRZEKLĘTA - 01/10/2021

AUSTIN POWERS 2 - SZPIEG, KTÓRY NIE UMIERA NIGDY - 01/10/2021

ANATOMIA - 01/10/2021

KRÓL SKORPION 3: ODKUPIENIE - 01/10/2021

SKANDALISTA LARRY FLYNT - 01/10/2021

THUNDERBIRDS - 01/10/2021

DZIKA RZEKA - 01/10/2021

LUCE - 02/10/2021

MAŁE KOBIETKI - 06/10/2021

MARIANNE I LEONARD: SŁOWA MIŁOŚCI - 14/10/2021

JAK BOSS - 15/10/2021

DOKTOR DOLITTLE - 21/10/2021

KOTY - 22/10/2021

BIURO: SEZON 1 - 9 - 23/10/2021

GREED - 28/10/2021

SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA - 29/10/2021

Każdego miesiąca informujemy Was o najgłośniejszych nowościach debiutujących na najpopularniejszych platformach streamingowych. W Polsce od lat największym zainteresowaniem cieszy się Netflix, co potwierdzają niedawne badania. Warto więc przyjrzeć się, co amerykański gigant szykuje dla swoich konsumentów. Podzielono się właśnie listą październikowych premier.Zbliżający się miesiąc przyniesie na Netflix ponad 100 produkcji – od oryginalnych filmów i seriali po cenione treści na licencji. Możemy spodziewać się również hucznych powrotów. Mowa tu m.in. oczyli kontynuacji świetnie ocenianej pozycji. W nadchodzących odcinkach zobaczymy Love i Joe w roli rodziców próbujących wieść zwykłe życie na przedmieściach. Fani serialu raczej spodziewają się jednak, że ta sielanka zbyt długo nie potrwa.Wraca także adaptacja powieści graficznej Joego Hilla.to kolejne tajemnicze przygody trójki rodzeństwa. Po prawie dwóch latach poznamy dalsze losy bohaterów, a co za tym idzie – doświadczymy trudne do wytłumaczenia przygody nastolatków.Powrót zaliczy również. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu drugiego sezonu: Sprawy znacznie się komplikują, gdy Niko i jej załoga stają się świadkami zagłady planety. Jak negocjować z obcymi zdolnymi do takiej brutalności?”.Jeśli zaś chodzi o serialowe nowości, to warto zwrócić uwagę na, czyli opowieść o młodej i samotnej matce, która uciekła od brutalnego partnera. Jest to adaptacja wspomnień Stephanie Lard obecnych swego czasu na liście bestsellerów New York Timesa. Jeśli więc lubicie motywujące i wzruszające historie, to nie możecie przejść obok tej pozycji obojętnie.Przechodzimy do sekcji filmowej. Tutaj zadowolone będą osoby, którym nie jest straszne polskie kino.to „thriller osadzony w latach 80. w reżyserii Piotr Domalewskiego, na podstawie scenariusza Marcina Ciastonia. Robert (Tomasz Ziętek), młody milicjant „z zasadami", wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka (Hubert Miłkowski). Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste”. Produkcja została pokazana już na kilku festiwalach i pierwsze opinie są bardzo pozytywne.Poza tym przygotować należy się na kilka naprawdę mrocznych premier. Już, czyli kontynuacja pierwszego polskiego slashera. Poprzednia odsłona zebrała mieszane oceny (jak to slashery) – teraz widzowie spodziewać się mogą jednak nowych bohaterów oraz „koszmarów”.Twórcy serialu „Stranger Things” przygotowali także halloweenową nowość, a mianowicie –. Mamy tu do czynienia z historią opowiadającą o grupie licealistów prześladowanych przez zamaskowanego mordercę. Chce on ujawnić ich sekrety, lecz oni – oczywiście – będą próbowali mu w tym przeszkodzić.Jeśli zaś chodzi o tytuły na licencji, to zapewne wiele osób ucieszy się z powrotu, czyli jednego z najpopularniejszych sitcomów. Ponadto zadebiutuje Mad Max (1 października), „Kroniki Seinfelda (1 października) oraz „Legalna Blondynka” (1 października)”.Poniżej z kolei znajdziecie listę wszystkich październikowych premier Netflixa. Warto jednak pamiętać, że streamingowy gigant lubi zaskakiwać. Nie zdziwcie się więc jeśliW komentarzach koniecznie dajcie znać, na które z wyżej wymienionych filmów i seriali czekacie najbardziej!Źródło i foto: Netflix