Konkurs Acer. W puli nagród wjazd na walkę Błachowicza w Abu Dhabi, komputery i monitory

Kup PredatorShot i zobacz walkę Błachowicza na żywo w Abu Dhabi.

Marka Acer przygotowała świetny konkurs dla fanów sportów wali oraz sprzętu dla graczy. Główną nagrodą jestJuż 30 października 2021 r. w Abu Dhabi będzie można zobaczyć kolejną walkę Jana Błachowicza. Stawką pojedynku będzie pas mistrza w wadze półciężkiej w mieszanych sztukach walki. "Cieszyński Książę" po raz drugi będzie bronił zdobytego przed rokiem tytułu. Organizator informuje, że aby wziąć udział w zabawie wystarczy kupić napój PredatorShot i pokazać Legendary Polish Power. Łączna wartość nagród to ponad 60 000 zł! Konkurs trwa do 15 października.należy wykonać zdjęcie lub film z puszką napoju PredatorShot pokazując Legendary Polish Power. Swoje dzieło należy opublikować w mediach społecznościowych z hashtagiem #LegendaryPolishPower oraz #PredatorShot.W puli nagród jest najnowszy sprzęt z linii Predator (laptopy, desktopy i monitory) oraz wspomniana nagroda główna - czyli wyjazd oraz bilet wstępu dla 2 osób na galę z udziałem Jana Błachowicza. Kto wygra? Oczywiście najbardziej kreatywni uczestnicy, których pomysłowość oceni jury Acer Polska. Łączna wartość nagród to ponad 60 000 zł! Konkurs trwa do 15 października.Jan Błachowicz, znany również jako Legendary Polish Power, to mistrz UFC w kategorii półciężkiej. Polak w prestiżowej federacji występuje od 2014 roku, a od prawie 12 miesięcy dumnie dzierży tytuł najlepszego w swojej wadze. Już 30 października Błachowicz po raz kolejny wejdzie do klatki bronić swojego pasa. Tym razem jego rywalem będzie Brazylijczyk Glover Teixeira. To druga walka w obronie pasa mistrzowskiego - w pierwszej Polak pewnie pokonał Israela Adesanyę, który był niepokonanym mistrzem wagi średniej.Źródło: Acer