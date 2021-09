Drugi sezon „Wiedźmina” na kolejnych zwiastunach. Przywitajcie Nivellena i Vesemira

"Wiedźmin" na nowych zwiastunach

Za niespełna trzy miesiące będziemy świadkami premiery drugiego sezonu serialu „Wiedźmin” od Netflixa. Oczekiwania względem niego są naprawdę spore – społeczność liczy na lepiej zrealizowane wątki fabularne czy przedstawienie pozostałych zabójców potworów zgodnie z tym, co zostało przedstawione na kartach powieści Andrzeja Sapkowskiego.Netflix najwidoczniej pokłada ogromne nadzieje w nadchodzącej produkcji, gdyż jej promocja ruszyła pełną parą już pewien czas temu. Doczekaliśmy się chociażby wydarzenia WitcherCon , gdzie podzielono się szczegółami zbliżającego się tytułu. Teraz światło dzienne ujrzały trzy nowe klipy promocyjne. Jak się prezentują?Dwa z nich to zlepek scen z pierwszego odcinka drugiego sezonu. Ujrzeć możemy chociażby– postać znaną z opowiadania „Ziarno prawdy”. Fani prozy zapewne zrobili w tym momencie kwaśną minę, bo przecież „dziecko niespodzianka” nigdy nie postawiło nogi na dworze potwora. Należy jednak pamiętać, iż serial nie jest wiernym odwzorowaniem książek Andrzeja Sapkowskiego.Na innym materiale ujrzeć z kolei możemy wstęp do starcia z bruxą (a także krótką rozmową z Ciri), potworem występującym m.in. na łamach zbioru opowiadań „Ostatnie życzenie”.Trzeci klip to z kolei zlepek scen z pierwszego oraz drugiego sezonu „Wiedźmina”. Mamy tu do czynienia ze swoistym przypomnieniem poszczególnych wątków i zaprezentowaniem jak zostaną one połączone z tymi nowymi. Co jednak najciekawsze, w końcu ukazano. Wygląda jak żywcem wyjęty z pierwszej części gry.Przy okazjioraz kolejny film animowany . Wiedźmińskie uniwersum najwidoczniej przypadło do gustu użytkownikom na całym świecie i streamingowy gigant zamierza to wykorzystać. Przypominamy, że premiera drugiego sezonu „Wiedźmina” odbędzie się już