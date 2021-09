Netflix z końcem września pozbędzie się kilkudziesięciu filmów

Blisko 50 filmów znika z Netflixa

Lista produkcji:





183 metry strachu - 2016

Annabelle - 2014

Apollo 11 - 2019

Artur ratuje Gwiazdkę - 2011

Autumn - 2010

Brian Banks - 2019

Bękarty diabła - 2005

Człowiek ciemności II: Durant powraca - 1995

Franca: Chaos and Creation - 2016

Generation Iron 2 - 2017

Gliniarz w przedszkolu - 1990

Gra - 1997

Halloween - 1978

Hot Fuzz – Ostre psy - 2007

Jarhead 2: W polu ognia - 2014

Johnny English - 2003

Killa - 2014

Kobieta Lew - 2017

Koszmar z ulicy Wiązów - 2010

M jak Morderca - 2017

Mi gran noche - 2015

Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie - 2014

Much Ado About Nothing - 2016

Mustang z Dzikiej Doliny - 2002

Nosorożec Otto - 2013

Olej Lorenza - 1992

Oni żyją - 1988

Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika - 2015

Pasażerowie - 2016

Pokojówka na Manhattanie - 2002

Pokuta - 2007

Postrach nocy - 1985

Przez kontynent - 1981

Smerfy - 2011

Szansa dla karierowicza - 1991

Szkoła czarownic - 1996

Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween – 2017

Uliczne koty - 2016

Umrika - 2015

Unchained: The Untold Story of Freestyle Motocross - 2016

Veronica - 2017

Welcome Mr. President! - 2013

Wszystko stracone - 2013

Władcy przygód. Stąd do Oblivio - 2019

Xanadu - 1980

Ze śmiercią jej do twarzy – 1992

Platformy streamingowe mają to do siebie, że proponowana przez nie oferta dostępnych treści nie jest stała. Niekiedy jesteśmy świadkami świetnych premier, a czasami musimy być przygotowani na nieco smutniejsze wiadomości. Tym razem niestety nadchodzi drugi przypadek - już za kilka dni z Netflixa zniknie bowiem około 50 produkcji.Jak się okazuje,Część z nich nie należy do zbytnio ambitnego kina, lecz niektóre tytuły to bez wątpienia klasyki gatunku. Mowa tu chociażby o „Annabelle”,, „183 metry strachu”, „Halloween”,, „Pasażerowie”, czy „Smerfy”. Oczywiście lista jest znacznie dłuższa.Pełen spis usuwanych pozycji znajdziecie poniżej – wraz z datami ich premier.Warto oczywiście pamiętać, że wszystkie. Nie znamy oficjalnego powodu ich usunięcia, lecz najczęściej jest to wygasająca licencja. Streamingowy gigant może ją kiedyś odnowić.Źródło: Upflix / Foto. Netflix