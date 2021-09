Najdroższy bilet na IEM 2022 kosztuje 6000 złotych. Wejdą tylko zaszczepieni

Wszystko już jasne.

Rusza sprzedaż biletów na jedną z najważniejszych imprez e-sportowych na świecie. IEM 2022 w Katowicach przeprowadzony zostanie z udziałem publiczności, ale nie każdy będzie miał możliwość wstępu. Organizator postanowił, że uczestnictwo w wydarzeniu zarezerwowane jest dla osób zaszczepionych. Ceny biletów na IEM 2022, które trafią do sprzedaży 23 września, są bardzo zróżnicowane.Po raz pierwszy od wybuchu pandemii Intel Extreme Masters w katowickim Spodku odbędzie się z udziałem publiczności. Widzowie będą mogli oglądać starcia w grach Counter Strike: Global Offensive oraz StarCraft II. Niestety, zabraknie League of Legends.Sprzedaż biletów na IEM 2022 rusza 23 września, czyli już jutro, o godzinie 14:00 w serwisie ebilet.pl . Organizator poinformował, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie bilety na wydarzenie są imienne.- 240 zł, w cenie:- 145 zł- 95 zł- 6000 zł, w cenie:- 850 zł, w cenie:- 360 zł- 230 złNiektórych widzów do uczestnictwa w wydarzeniu zniechęcić może fakt, że warunkiem wstępu na event jest okazanie Unijnego Certyfikatu Covid, potwierdzającego pełne zaszczepienie szczepionką przeciw COVID-19 bądź posiadanie ważnego na dzień imprezy, statusu ozdrowieńca.Źródło: IEM