Kolejna ważna persona odchodzi z Blizzarda. Nie jest dobrze

Problemów ciąg dalszy.

Chacko Sonny odchodzi z Blizzarda - dlaczego?

Trudno usłyszeć ostatnio coś dobrego o Blizzard Entertainment. Media żyją głównie kontrowersjami oraz chaosem panującym w wewnętrznych strukturach studia. Nikogo więc raczej nie zdziwi kolejna niepokojąca informacja na jego temat. Jak się okazuje, z szeregów firmy odszedł następny kluczowy pracownik. Dlaczego?Chacko Sonny – bo o nim mowa – od 2018 roku pełnił rolę producenta wykonawczego serii Overwatch. Pracował zarówno nad pierwszą, jak i drugą częścią gry (której data premiery jeszcze nie jest znana). Samz Blizzard Entertainment, lecz podobno nie są nimi ostatnie problemy spółki.Tak przynajmniej uważają osoby kontaktujące się z serwisem Bloomberg . Anonimowi pracownicy firmy przekazali, że. Co więcej, miał on przyczynić się do znacznego usprawnienia procesu produkcyjnego gier i ustabilizować nieco sytuację wewnątrz struktur deweloperskich.