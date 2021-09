InPost prezentuje Same Day Delivery. Zamawiasz paczkę i tego samego dnia jest u Ciebie

Wow!

InPost z usługą Same Day Delivery

Przyspieszamy dostawy -Paczka nadana dziś w Warszawie i Łodzi a do końca roku w 20 największych miastach -trafi do odbiorców z tego samego miasta jeszcze dzisiaj do @PaczkomatyPL i to BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW !https://t.co/LcV4QxsB3I — Rafał Brzoska (@RBrzoska) September 16, 2021

InPost rozwija się bardzo dynamicznie. Nie tak dawno na terenie naszego kraju postawiony został bowiem Paczkomat o numerze 14 000, a spółka regularnie zapowiada nowe usługi oraz usprawnia te dotychczas istniejące. Tym razem mamy do czynienia z prezentacją niezwykle potrzebnego rozwiązania – poznajcie Same Day Delivery.Zapewne każdy chciałby, by zamówiona paczka dotarła do niego jeszcze tego samego dnia. InPost postanowił stawić czoła tym marzeniom i uruchomił usługę. W wielkim skrócie opiera się ona na założeniu, iż część przesyłek trafi do odbiorców w dniu ich nadania. Na samym początku wystartowała w Warszawie oraz Łodzi. Plany rzecz jasna obejmują ponad 20 innych polskich dużych miast.Otrzymanie paczki jeszcze tego samego dnia nie jest jednak takie proste – należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim przesyłka musi zostać nadana w obrębie jednego z wyżej wymienionych miast i. Jeśli tak się stanie, to umieszczona zostanie w Paczkomacie (również tylko w Łodzi lub Warszawie) już wieczorem.