HBO GO – kilkanaście produkcji zniknie niedługo z platformy

Pełna lista.

HBO GO niedługo bez kilkunastu produkcji

Lista produkcji





Coś jest nie tak z ciocią Diane - 2021-09-26 (2011)

Alzheimer - 2021-09-26 (2009)

Dziecięcy ogród poezji - 2021-09-26 (2011)

Dziękuję, panie prezydencie: Helen Thomas w Białym Domu - 2021-09-26 (2008)

Flight of the Conchords - 2021-09-26 (2007)

Kiedy puściły wały: Requiem w 4 aktach - 2021-09-26 (2006)

Królestwo pająków - 2021-09-26 (1977)

Osobliwe dzieje zasady "Nie pytaj, nie mów" - 2021-09-26 (2011)

Porządni faceci ubierają się na czarno - 2021-09-26 (1978)

Śmierć w Gazie - 2021-09-26 (2004)

Jack Ryan: Teoria chaosu – 29-09-26 (2014)

Małe kobietki – 29-09-26 (2019)

Platformy streamingowe mają to do siebie, że ich oferta nie jest stała. Jednego dnia możemy oglądać wybrane produkcje a kolejnego jesteśmy już pozbawieni tej możliwości. Często jednak o „czystkach” dowiadujemy się z odpowiednim wyprzedzeniem, co może być swego rodzaju pocieszeniem. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku HBO GO.Amerykańska platforma znajduje się obecnie na piątym miejscu jeśli chodzi o popularność w Polsce . Osoby subskrybujące HBO GO muszą przygotować się, że już niedługo z biblioteki oferty zniknie kilkanaście produkcji. Część z nich to naprawdę wysoko oceniane filmy, więc warto rzucić okiem na listę, by zdążyć nadrobić zaległości.W przeciągu najbliższych dwóch tygodniu. Obydwa tytuły są warte uwagi i jeśli mieliście je do tej pory na liście „do obejrzenia”, to chyba teraz nadszedł odpowiedni moment.Poniżej znajdziecie spis wszystkich produkcji (wraz z datą premiery), które niedługo znikną z platformy.Warto mieć oczywiście na uwadze, że powyższe filmy mogą w przyszłości jeszcze pojawić się na HBO GO. Kto wie, może licencja na nie zostanie przedłużona już w październiku? Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenia. Przypominamy również, iż w 2022 roku HBO GO przekształci się w HBO Max . Nie tak dawno doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia tego wydarzenia.