Netflix wciąż króluje w Polsce. Reszta platform streamingowych daleko w tyle

Netflix najpopularniejszą platformą streamingową w Polsce

Źródło: Wirtualne Media

Platformy streamingowe stają się coraz popularniejsze i raczej ten stan rzeczy zbyt szybko nie ulegnie zmianie. W branży bez wątpienia króluje Netflix – również w Polsce. Jak wynika z najnowszego badania Mediapanel opracowanego przez serwis Wirtualnemedia.pl, amerykański gigant zostawia daleko w tyle podobne usługi.Badanie objęło swoim zasięgiem najpopularniejsze platformy streamingowe dostępne w naszym kraju. Wzięto pod uwagę liczbę użytkowników, którzy w sierpniu 2021 odwiedzili stronę internetową serwisu lub uruchomili aplikację mobilną. Zestawienie prezentuje się naprawdę interesująco, lecz raczej nie znajdziemy w nim większych zaskoczeń.Liderem jest oczywiście. Co prawda korporacja nie podaje oficjalnie ile osób opłaca w Polsce abonament, lecz mówi się o niecałym milionie. Robi wrażenie – zwłaszcza jeśli spojrzymy na kolejne pozycje w rankingu.Na drugim miejscu uplasowały się platformy od. Podium zamyka. Lokalne CDA pochwalić się może z kolei 3,17 mln użytkowników oraz 9,54% zasięgu. Kogoś jeszcze brakuje, prawda?Nie tak dawno informowaliśmy o planach wejścia do Polski platformy HBO Max. Obecnie konsumenci mogą korzystać z. Nieco dalej uplasowały się usługi od Grupy Polsat-Interia – 2,43 mln użytkowników i 7,31% zasięgu. Kolejne miejsce zajmuje Telewizja Polska (portal vod.tvp.pl oraz aplikacje TVP VOD i TVP Stream) – 2,18 mln użytkowników i 6,57% zasięgu.Zestawienie zamykają kolejno Canal+ (1,68 mln użytkowników i 6,06% zasięgu), NC+ GO (1,5 mln użytkowników i 4,52% zasięgu) oraz uruchomiona w minionym miesiącu usługa Viaplay.Ciekawe czy kolejne tygodnie i miesiące przyniosą poprawę.Osobiście jestem ciekaw jak na polskim rynku platform streamingowych namieszają HBO Max oraz Disney+. Obydwie platformy mają pojawić się u nas w przyszłym roku.Źródło: Wirtualne Media / Foto. Netflix